Bono, de invitar a su casa a Iglesias en 2014 a disfrutar ahora de los podemitas a la deriva

Uno de los temas de este 4 de julio en España de 2022, una vez superadas las resacas de la Cumbre de la OTAN y del viaje de la chupipandi de Irene Montero por EE.UU, es el del incremento del gasto para Defensa.

De modo que la intervención del exministro socialista José Bono en laSexta (Más Vale Tarde) tenía un complicado objetivo de convencer al espectador progresista -y votante- más contrario a este gasto para armas y demás.

Y es que el asunto tiene enconadas las posturas dentro del Gobierno, por un lado los socialistas que siguen a una los designios de Pedro Sánchez y Margarita Robles y, por otro, las podemitas Irene Montero y especialmente Ione Belarra. En la misma jornada, de hecho, se vivió algún enfrentamiento público entre las siempre enemigas íntimas ministras de Defensa y de Agenda 2030.

Finalmente, el exministro socialista, entrevistado por Cristina Pardo e Iñaki López terminó por dejar lo del gasto en Defensa en un segundo término para asestarle una puñalada feroz a los colegas de Ejecutivo podemitas:

«El gasto militar en España nunca ha tenido buena prensa, pero la Seguridad y la Defensa son elementos importantes. Ahora con la guerra en Ucrania, esa sensibilidad ha cambiado en una parte de la población. Veo que en Podemos no ha cambiado pero no es muy preocupante porque al paso que van -los de Podemos, eh-, como se descuiden, van a tener más cargos públicos que votos. Porque es un grupo que se ha ido empequeñeciendo, en su radicalidad, en su extremismo, creo que no son significativos. Pero el Gobierno les necesita… Suelen cargar mucho las tintas hasta el punto de que lo que hacen es perjudicar sus propias causas».