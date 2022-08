Boicot contra Elisa Beni: exigen su salida de ‘Espejo Público’ tras su última polémica

Masiva petición a ‘Espejo Público’ en las redes sociales: expulsen a Elisa Beni.

Los usuarios de Twitter protagonizaron un ‘boicot’ contra la tertuliana de izquierdas tras su última polémica en el programa de ‘Antena 3’, donde protagonizó una desagradable discusión con el gerente de un taller mecánico por el criterio empleado para pagar a sus trabajadores.

Para los espectadores del programa de Susanna Griso, resulta insoportable las muestras de falta de educación, constantes interrupciones y gritos que protagoniza la tertuliana cada vez que intenta ocultar los argumentos de quienes piensan distinto o que, simplemente, le dejan una vez más en evidencia.

Beni comenzó subiendo el tono durante el programa de este 22 de agosto al debatir sobre las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez para el ahorro energético, donde se llevó un varapalo de Antonio Naranjo, quien demostró que no sabía de qué hablaba al corregirla en diversas oportunidades.

El caso más evidente fue cuando la tertuliana de izquierdas defendía que el reglamento de la UE sobre medidas de ahorro es de obligado cumplimiento. Una ‘fake’ que desmontó en directo el periodista, recalcando que la normativa deja claro que, hasta la fecha, son medidas voluntarias. Un ‘zasca’ que dejó a Beni con cara de póker.

Al verse acorralada, acabó perdiendo los papeles con Ángel Gaitán, empresario detrás de un reconocido taller de coches, con quienes abordaron cómo ajustar los salarios de los trabajadores al incremento del IPC.

La tertuliana comenzó disparando la tensión lanzando pullitas como “a ti te parece que eres un tipo fenomenal”, “eres listísimo” o llamándole “empresario benéfico”. Un tono que no gustó a Gaitán, quien buscó debatir con ella hasta que Beni le respondió con una falta de respeto: “Perdona hablo para la audiencia y no hablo para ti… eso sí, labia si tienes toda”.

La polémica ya estaba servida. Con cada minuto que pasaba, Beni iba perdiendo más y más los papeles, al punto de encararse directamente con el empresario: “Córtate un pelito”.

Además, le volvió a faltar el respeto insistiendo despectivamente al decir: “que eres muy gracioso y muy chistoso, sí…”. Por su parte, Gaitán le pedía a Beni que no manipulase sus palabras, pero la tertuliana insistió en tomarse el debate como un ataque personal.

“Quieres discutir conmigo porque te da más repercusión”, afirmó Beni, lo que hizo que el dueño del taller le respondiera con ironía: “gracias por aumentarme los seguidores”.

Finalmente, la periodista de izquierdas buscó zanjar la polémica soltando “soy una profesional”… pero sin argumentos para desmontar a Gaitán. Finalmente, cambiaron de tema para evitar seguir dando un espectáculo.

Expulsar a Beni

Los usuarios de las redes sociales lanzaron un gran número de mensajes criticando tanto la falta de educación de la tertuliana como cuestionando la necesidad de que siga dentro de ‘Espejo Público’, estos son algunos de los mejores tuit contra Beni.

Creo que Antena 3 se tendria que hacer mirar la educacion de @elisabeni hacia los invitados, no puede ser la soberbia que desprende esta mujer #22agostoESpV — Fernando Benito (@fernandobenito4) August 22, 2022

Que verguenza el papelón de Elisa Beni está mañana, esta señora estaría mejor en Sálvame. https://t.co/67tZIvNgiK — JoLRubio (@JoLRubio) August 22, 2022

Como es posible que tengáis aun a elisabeni en plantilla?es un horror escucharla parece que ella es la que tiene solución para todo. Que se presente a las próximas elecciones y ponga todas sus ideas en práctica.¡no puedo con ella! — bella (@bellavizcaino58) August 22, 2022

#22agostoespv Esta señora “Elisa” es desesperante! No puede ser que a ella le gusta hablar sin que la interrumpan pero, ella no se calla ni debajo del agua, no deja hablar, por favor decirle que respete y se calle porque desespera a la audiencia‼️‼️‼️ — jo ce te (@kavy23) August 22, 2022

Elisa no te enteras de nada , y luego no quieres ni saber la verdad. Por que está está mujer en este programa ? Manipula , da la vuelta a las cosas . se le paga igual a todos y como las propinas , se la da más al que se esfuerza. Punto y pelota . #22AgostoESpv — Woman Privee (@Womanprivee) August 22, 2022

#22AgostoESpV El nivel de Elisa Beni es penoso. Es capaz de ponerse en ridículo hablando con un empresario ella sola. No me puedo creer que no haya mejores periodistas con su ideología, da vergüenza ajena. — Vivir la vida (@Vivolavidayo) August 22, 2022

#22AgostoESpV

Buenos días.

Elisa Beni es ridícula. Tiene que llevar la contraria sí o sí y todo lo que dice es sin argumentos, entre otras cosas, porque el empresario se los quita. ¿Por qué no lee el correo que le ha pasado? Porque se la desmonta, del todo, su mal argumento. — Belén 🇪🇸 #FelizVerano ☀️ (@Toledo_67) August 22, 2022

#22agostoespv @elisabeni te están dando por todos los lados,no tienes ni idea de lo q hablas y este empresario, @carloscuestaEM y @AntonioRNaranjo te cuentan la realidad,no la ideología q de eso no se come. Date cuenta q como tú te crees no sabes de todo como tú crees,ni francés — El Zorro (@ElZorro1485tg68) August 22, 2022