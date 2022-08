El magistral palo de Antonio Naranjo a Pedro Sánchez en el trasero de su defensora acérrima, Elisa Beni

El repaso que le pegó el periodista Antonio Naranjo a la tertuliana Elisa Beni es de antología.

La periodista afín al sanchismo intentaba defender en el programa Espejo Público, el decretazo eléctrico del Gobierno con la excusa de que es una directriz de la Unión Europea, pero se encontró con un Naranjo que le dejó por los suelos con argumentos y datos. “Pero Elisa, ¡no hagas el ridículo! Que he publicado el reglamento ahora en las redes sociales, te lo consultas y tres veces dice en los primeros párrafos que el espíritu y la letra de este reglamento es adoptar medidas voluntarias para conseguir ese ahorro energético”.

Ante una exaltada Beni, que al verse expuesta, gritaba “y si no se cumplen las medidas voluntarias, ¿Qué van a hacer?”. A lo que Naranjo, calmado, le respondió que lo que dice Bruselas es que si con las medidas voluntarias no es suficiente para alcanzar el objetivo, “la Unión Europea se reserva esa bala de plata para imponerlas en toda Europa”.

Beni, todavía exaltada, inquirió “¿Y qué más dice?” demostrando que desconoce las directrices del Ejecutivo comunitario. Ante la interrupción de la tertuliana, Naranjo intentaba completar la reflexión sobre la postura europea con las medidas energéticas.

Sin embargo, la tertuliana, con crines en la cabeza, seguía sin reconocer su equivocación y apeló al miedo al futuro. “Países que logren el ahorro ahora, a la hora de ejercer los cortes obligatorios se tendrá en cuenta lo que han logrado en ahorro. Es mejor ahorrar ahora”.

De nuevo, Naranjo la dejó con el culo al aire: “No hagas trampas. No estamos discutiendo ni negando la urgencia que hay ni la necesidad de adoptar medidas, de lo que estamos hablando es si la interpretación coercitiva y sancionadora del reglamento por parte del Gobierno de España es necesaria y universal. Ninguna de las dos”.

“No hay que decirle a la gente que lo que está sucediendo en España es lo que está pasando en Europa. Es más, el presidente de Gobierno tuvo el, no se cómo llamarlo, el arrojo por ser benévolo, de decir hace dos semanas, no hace dos años, que España era el país que menos necesidades tenía porque su independencia energética era mayor. Y dos, movilizar a la ministra del ramo, a Teresa Ribera, a hacerle cuchufletes a Bruselas cuando pidió el ahorro del 15%”.

Ante un nuevo reclamo de Beni, enfrascada en no reconocer que no tenía argumentación más allá del relato oficial, Naranjo le atizo “Elisa, la que no das datos nunca eres tú. No das un dato, no te sabes ni el reglamento y vienes aquí a regañar a todo el mundo y te ofenden los hechos”.

“Los hechos, los documentos, las decisiones europeas no tienen nada que ver con lo que está haciendo España porque humilla, denigra y culpabiliza a gente que ha demostrado en estos tres años entre la pandemia, la crisis, la guerra y lo que haga falta; que ya viene ahorrada de casa, que ya sabe estar a la altura y que ya es solidaria. Y resulta que lo dice un señor que da una rueda de prensa después de venir en helicóptero, estando a 20 minutos del sitio el que las da y se coge un avión para irse a la playa. ¿Pero de qué estamos hablando? En un país que está ardiendo, que tiene sequía, que tiene problemas de muchos tipos y que encima trata a los comerciantes como si fuesen delincuentes y a los ciudadanos como si fuesen anarquistas y ácratas que lo que quieren es contaminar el planeta y hundir la economía”