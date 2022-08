La barbaridad de Elisa Beni en Antena 3 que escandaliza a las redes sociales

Que la tertuliana Elisa Beni suelta barrabasadas a diestro y siniestro es un hecho más que demostrado. Sin embargo, esta vez se ha superado.

La periodista ha soltado una burrada tremenda en Espejo Público, en Antena 3, al asegurar que los jóvenes de ahora, a diferencia de otras generaciones, no se compran una vivienda porque prefieren irse de copas.

“Yo creo que se establecen diferencias y se dice que se compraron una casa pero se compraron una casa a base de no viajar, por ejemplo. Quiero decir que en aquella época la gente se metía en una hipoteca y viajaba o no viajaba al extranjero. Y ahora, los jóvenes, el que más y el que menos, se ha recorrido gran parte de Europa, cosa que no sucedía antes. Es decir. En el fondo hay que tomar opciones. El joven de ahora tiene unas opciones, perfectamente lícitas, y que yo puedo concordar con ellos, que es vivir la vida, conocer, salir, moverse y en otra época, pues había, nuestros padres compraron la casa, no salían a los bares, no salían a tal, se sacrificaban”.