Colosal repaso de Carlos Cuesta a una exaltada Elisa Beni: «Luego ya te montas tus fantasías»

El director adjunto de Libertad Digital, Carlos Cuesta, acudió a ‘Espejo Público’ de Antena3 este 25 de julio de 2022.

Durante su intervención, choque directamente con la periodista Elisa Beni, destrozándole todos sus argumentos relacionados con las malas gestiones de Pedro Sánchez.

Por si fuera poco, el propio Cuesta hace un repaso histórico a la periodista, recordándole todos los errores que cometió el presidente del Gobierno. Más concretamente, hace referencia al Banco Central Europeo, al Sáhara, al gas, entre otros temas.

«No me hables de pantalones bajados cuando el señor Sánchez ha ido a regalar el Sáhara, estamos en esta situación por haber cortado el flujo de gas de Argelia».

Mientras el periodista argumentaba y narraba los hechos, la periodista cada vez se ponía más a la defensiva y más alterada, evitando que Cuesta hablara.

Elisa Beni: «En qué país vives…». Carlos Cuesta: «En uno en el que se deja hablar».

Sin embargo, esto no frenó al periodista a seguir exponiendo sus ideas, alegando que España no seguía una política energética correcta. El periodista echó la culpa de esto al Gobierno.

«La única suma que entiende el electorado es la suma en la que salga ganando la población y el problema no es de caras, el problema es de Gobierno«.

Para corroborarlo, enumera solo algunos de los problemas a los que se enfrenta España:

«La luz no está arreglada, el gas disparado, los precios de los alimentos disparados, los agricultores destrozados, la gente del campo machacada, hostelería arruinada, deuda pública de 118%…»

Podría seguir pero Beni no dejaba de interrumpirle. Sin embargo, se aseguró de que decía algo muy importante y que caracterizó al Partido Socialista durante todo su gobierno: los indultos, los pactos con Bildu, negociaciones con ERC, entre otros.

Mientras, la alterada Elisa Beni aseguraba que todo eso que comentaba Carlos Cuesta no era un «análisis realista». Este comentario hizo que Cuesta soltara una pequeña carcajada. Beni, además, alegaba que algunos argumentos de Cuesta estaban inventados. El periodista no dejaba de preguntarle que le dijera cuál, a lo que Beni no quiso responder, dando a entender que esa última afirmación no era cierta.