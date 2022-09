Colosal palo a Iñaki López y Cristina Pardo por su rancio machismo con la Reina Letizia

Este 15 de septiembre de 2022 celebraba la Reina Letizia su 50 cumpleaños. Una fecha bien señalada.

Pero para los de la tarde de laSexta, ya saben, Iñaki López y Cristina Pardo, habituales odiadores profesionales de todo lo que tiene que ver con la Casa Real, el aniversario de Letizia pronto se transformó en otra cosa.

Para hablar sobre la efeméride en su ‘Más Vale Tarde’ entrevistaron a Mabel Galaz, autora de ‘Letizia Real’, y en apenas dos preguntas ya habían sacado a la luz todo su rancio machismo encubierto de republicanismo.

La primera fue que por qué la Reina no hacía celebración, casi a modo de queja. La cosa apuntaba mal y se confirmó el destino al que querían llegar los presentadores justo después.

Porque en la segunda cuestión ya se cayeron con todo el equipo:

«Enseguida vamos a hablar del camino que atravesó la Reina desde que llegó a Zarzuela, pero hoy en todas las noticias que salían, llamaba mucho la atención su cambio físico en todos estos años. Y aquí hemos tenido la oportunidad de entrevistar a muchos periodistas y había quien pensaba que ese cambio físico, bueno, esas operaciones de cirugía, supongo, obedecían a que ellas es muy perfeccionista… No sé si tiene que que ver con que cumplir años no le acaba de convencer. No sé si tú tienes una pista».