José Pablo López (TVE) monta un Cristo al culpar a la Iglesia de la novatada machista en el colegio mayor

Ha liado un buen incendio.

José Pablo López, director de contenidos generales en RTVE, aprovechó que Pisuerga pasa por Valladolid para tirarse en plancha con la polémica novatada en el Colegio Mayor Elías Ahuja (Madrid).

El periodista, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, sacó sus propias conclusiones y culpó a la Iglesia de fomentar este tipo de actitudes machistas en esos centros:

Antonio Camuñas quiso corregir el despropósito tuitero de ese responsable de RTVE asegurando que se ha llegado a un punto en el que lo que antes eran meras gamberradas ahora se consideran otra cosa por mor de un lenguaje tóxico que cambia el significado de las cosas:

Sin embargo, lejos de rectificar, José Pablo López siguió insistiendo en la misma idea, que aquello no era una gamberrada, sino machismo puro y duro:

Así que acabó sopapeado por otros tuiteros que vieron en sus palabras un seguidismo de lo que pretende el Gobierno socialcomunista, hacer noticia y escándalo de lo que en realidad no hay nada:

¿Y de la masculinidad criminal asociada estadísticamente de forma incuestionable a la emigración de origen musulmán no dices nada? Porque esa sí que viola y mata, no la de los terribles españoles blanquitos de los colegios mayores.

Has criticado los ataques de los inmigrantes a mujeres y chicas? Has apoyado a la chica de Igualada?? Estuve en un colegio mayor, en el Santa Mónica, y no es así. No justifiques tu sueldo!!

— Maria (@marmar7319) October 7, 2022