Josep Pedrerol sorprende a todos en ‘El Chiringuito’ defendiendo la antideportividad de Messi y los suyos

La frase de Leo Messi el pasado viernes 9 de diciembre dio la vuelta al mundo: «Qué mirás, bobo», dijo el exjugador del Barça a un rival cuando atendía a un periodista.

Y es que, el partido de cuartos entre Países Bajos y Argentina fue de alta tensión. Muestra de ello fueron las 16 tarjetas amarillas sacadas por el colegiado español Mateu Lahoz, récord en un Mundial.

El duelo se saldó con victoria de los argentinos en penaltis. Estos mostraron algunas conductas poco deportivas por su parte, algo de lo que se ha hablado en todas las tertulias deportivas. En ‘El Chiringuito’, Josep Pedrerol, que se rió de Jota Jordi en el anterior programa, sorprendió a todos con su defensa a los argentinos:

«Lo ideal cuando uno gana es dar la mano al rival. Hay que consolar al que pierde. Eso forma parte del deporte. Aquí hay que situarse en la tensión que supone un Mundial que seguramente cambia muchas cosas. Pero no digamos que lo ideal es meterse con un jugador que está en el suelo. Digamos a los chavales que en un Mundial las cosas se transforman, donde la pasión le puede al ‘fair play’ . Aquí la pasión y el tener a un país detrás hace que pueda confundirte y que lo que hagas no sea lo ideal».

⚽️ "Lo ideal es darle la mano al que pierde, no reírte de él".

Muchos otros tertulianos no estuvieron, ni mucho menos, de acuerdo con la actitud de Messi y los argentinos en el partido frente a Países Bajos. Uno de ellos Diego Plaza:

«A mí no me gustó nada. Porque Argentina ganó con fútbol porque fue superior a Países Bajos. Viven en un estado de sobreexcitación que les pasará factura y te lleva a ver a un Messi que no reconozco».