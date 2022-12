Alfonso Serrano (PP) se ríe de Juan Lobato (PSOE) en directo por los datos disparatados del CIS de Tezanos

Ni ellos mismos se lo creen.

El Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de diciembre es el último chiste del año del socialista José Félix Tezanos, que ha transformado el organismo en un replicador de propaganda más del presidente Pedro Sánchez y del PSOE.

Esto no pasó por debajo de la mesa durante la participación del Secretario General del Partido Popular en Madrid, Alfonso Serrano, en Todo Es Mentira. La presentadora del programa, Mariló Montero le preguntó su opinión sobre este estudio y el popular dio un ‘zasca’ tras otro. Y todo a la cara del candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, quien solo atinó a intentar poner su mejor cara.

«¿Estamos en la parte de humor o en la parte seria?», dijo sarcásticamente al escuchar a Montero, una respuesta que desató las risas en el plató mientras Lobato, escuchaba la intervención. «Dedicar tiempo a hablar y analizar una encuesta de Tezanos me parece una tomadura de pelo», sentenció.

«Es que es complicado tomarse en serio al CIS. Al final esto es dilapidar dinero público por dilapidarlo a mayor gloria del Partido Socialista y yo entiendo que como hoy es el día de la lotería, como ha dicho la presidenta [Isabel Díaz Ayuso] hay mucha gente ilusionada y Tezanos se ha dedicado a repartir ilusiones entre sus compañeros del Partido Socialista como es el caso de Madrid».

Y es que los disparatados resultados de la última encuesta-propaganda, que va en contra de todos los sondeos, apuntan a una victoria de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las próximas elecciones autonómicas de mayo de 2023, con un rango de escaños entre los 55 y los 67, por lo que no alcanzaría la mayoría absoluta (fijada actualmente en 69), y abran la puerta a un pacto de izquierda (PSOE, Más Madrid, Unidas Podemos) que podría arrebatarle la Comunidad.

«Yo creo que esto es como ese coche kamikaze, Tezanos va por un lado y el resto de institutos y de estudios demoscópicos van por otro. Lo estamos viendo. No sé qué encuesta maneja Juan, que sabe que yo le tengo estima, pero yo creo que una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad. Y a día de hoy, la amplia mayoría, ya no solo que apoya a Isabel Díaz Ayuso, que es algo que ni las encuestas de Tezanos puden negarlo, sino que la izquierda en este momento es una minoría, y cada vez más menguante en la Comunidad de Madrid».

Sin embargo, Serrano asegura que desde el PP seguirán trabajando para «consolidar» esa mayoría que apuntan el resto de los sondeos porque las encuestas al final no ganan las elecciones. «Hasta que no se abran las urnas no se va a saber».

Es complicado tomarse en serio un CIS de Tezanos. Se dedica a repartir ilusión en el PSOE. ⁦@SerranoAlfonso⁩ en ⁦@todoesmentiratv⁩ pic.twitter.com/7JaQnR0Mb3 — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) December 22, 2022

El divertido troleo de Ayuso a Tezanos

Isabel Díaz Ayuso se divirtió troleando al socialista José Félix Tezanos.

Tras conocer la encuesta autonómica del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la presidenta de la Comunidad de Madrid se tomó con humor los datos a favor del PSOE y su candidato Juan Lobato.

La ‘popular’ afirmó, en tono burlesco, que la Lotería reparte ilusiones entre los españoles, mientras que el presidente del CIS lo hace entre la izquierda. «De no creer», sentenció la presidenta a los medios de comunicación tras visitar el Tren de la Navidad de Metro en la Línea 6 del suburbano.