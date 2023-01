Ana Rosa borra la sonrisa bobalicona a la portavoz del Gobierno en directo

Le cambió la cara.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez ha quedado retratada en su intervención en El Programa de Ana Rosa de este lunes, 16 de enero.

La presentadora le borró la sonrisa que caracteriza a la socialista que buscaba impulsar el relato oficial que ahora tiene como punto de mira al Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, por el protocolo para atender a mujeres embarazadas que permite a las mujeres acceder a ecografías 4D o al latido del embrión.

Rodríguez siguió con la estrategia del Ejecutivo central de atacar al regional «para tratar de esconder su incompetencia con la aprobación de la Ley del solo sí es sí», como aseguró el propio presidente de la Junta de Castilla y León.

Y es que, pese a no haberse publicado el protocolo definitivo, el Gobierno de Sánchez ha alimentado el relato de que vulnera la actual normativa sobre la interrupción voluntaria del embarazo. De hecho, ante la pregunta de Ana Rosa, tuvo que reconocer que no sabe cuáles son las medidas. Por si fuera poco, la periodista la dejó sin argumentos al decirle «usted sabe, como sabemos todos, que no se puede obligar a un médico a obligar a hacer una prueba u otra».

Enfrascada en esta postura, Rodríguez ha asegurado que «las mujeres no estamos dispuestas a retroceder ni un solo centímetro en los avances que hemos logrado». Como no podía ser de otra forma, achacó la «responsabilidad» de este protocolo al senador Alberto Núñez Feijóo, al pedirle que «pare» este protocolo, como si él fuera el presidente autonómico.

«Ellos son esa coalición que viene a atemorizarnos y nosotras no estamos dispuestas a afrontar ni un solo retroceso en lo que ha sido la lucha de los derechos y libertades de las mujeres. Nuestro país no fue pionero pero afortunadamente lo logramos en el año 2010».

Pero Ana Rosa le recordó que el Gobierno de PSOE-Podemos son los responsables de la chapuza del ‘Sí es sí’, que ha tenido como consecuencia la reducción en las penas a más de 180 abusadores sexuales y ha puesto en libertad a una veintena.

Ante esto, la respuesta de Rodríguez fue culpar a Feijóo por haber formado Gobierno con VOX en Castilla y León. Sin embargo, al verse expuesta, la ministra ‘risitas’ tuvo que reconocer las nefastas consecuencias que ha tenido la nueva normativa pero no dio explicaciones sobre porqué, contando con la mayoría que haría posible su modificación, no lo hacen. «La norma está produciendo efectos no deseados», llegó que admitir.

Le ha atizado que en lugar de asumir el error, todos los miembros del Ejecutivo defienden la medida y achacan la responsabilidad a otras personas.

«Está en sus manos, en las manos del Gobierno evitar que sigan saliendo violadores cambiando la ley en esa parte que está produciendo unas consecuencias indeseadas como ha dicho usted. ¿Por qué no lo hacen? ¿Es que no lo entendemos? Critican lo de Castilla y León pero están haciendo ustedes lo mismo con la Ley del ‘Sí es sí’ y con unas consecuencias gravísimas. 185 violadores, eso no es proteger a las mujeres. Eso es desproteger a las mujeres».

Ante esto, la actitud de la ministra risitas echó balones fuera al asegurar que la ley ofrece mayor protección a las mujeres y ha asegurado que ha trasladado a los jueces la «voluntad» de la normativa.