La sorprendente revelación de Máximo Huerta a Risto Mejide sobre sus siete días como ministro

Máximo Huerta se sentó el martes 24 de enero de 2023 frente a Risto Mejide en Viajando con Chester. El periodista y escritor recibió a Mejide en su pueblo, Buñol (Valencia), y por primera vez en más de cuatro años se sinceró sobre su breve paso por el gobierno de España. Pedro Sánchez, tras ganar una moción de censura contra Mariano Rajoy en junio de 2018, formó su primer ejecutivo y Huerta ocupó la cartera de Cultura y Deportes. El que fuera copresentador de El programa de Ana Rosa duró sólo siete días en el cargo. Su dimisión llegó tras una fuerte campaña de prensa y descubrir los medios que doce años había tenido un problema con Hacienda.

Huerta ante Mejide se abrió por primera vez y recordó los duros momentos que le llevaron a convertirse en el ministro más breve de la historia de España. Según el escritor, Sánchez se sintió aliviado al recibir su carta de renuncia al cargo y él no obtuvo el apoyo que esperaba en ningún momento por el hombre que le escogió para el cargo. «Algunos dentro del PSOE siempre dijeron que era una estrategia preparada por los Hombres del Presidente para coger a alguien muy llamativo y hacerlo dimitir«, aseguró ante un sorprendido Risto Mejide. «Me dolió ver cómo defendieron todos al astronauta [Pedro Duque] y a mí no me llamó nadie después de lo que pasó», añadió el valenciano.

Tras su dimisión durante más de un mes el ganador de un Premio Primavera de Novela no tuvo ningún contacto con el presidente del Gobierno hasta que el 31 de julio de 2018 se puso en contacto con él. «Yo estaba en Almería con mi amigo David y me llamó y no se lo pude coger, luego le llamé yo y no me lo cogió él. Finalmente, me mandó un mensaje Carmen Calvo, muy naif», explicó. Cuando el entrevistador quiso saber más sobre el mensaje y por qué lo definía así, Huerta sólo añadió: «Es que ella es muy naif, te lo digo yo».

Cuando finalmente pudo hablar con el presidente Sánchez este le ofreció un cargo. Aunque Máximo Huerta en un principio no quería contar de qué se trataba al final Risto consiguió que lo confesara: «Siempre tuve la ilusión de estar en un Instituto Cervantes». «Yo le dije que ni debió ofrecérmelo, ni yo debía aceptarlo después de todo el revuelo que había habido. Habría sido muy bonito porque era mi sueño. Pero tenía tanto pánico a la prensa y a los medios digitales que no podría haber soportado esa presión», concluyó el escritor.

Buen recuerdo para Felipe VI

Sin embargo, de quien sí guarda buen recuerdo es del rey Felipe VI. Recién llegado al ministerio mucha gente echó en cara a Huerta sus tweets en los que hablaba de que no le gustaba el deporte. Así, su primer acto como titular de Cultura y Deportes fue despedir a la selección española antes de irse al mundial de Rusia. En ese complicado debut el periodista estuvo apoyado por el rey Felipe VI.

«Me dijo: Vente conmigo. Le dije: ‘Si no tengo aun la cartera del Ministerio. Solo acabo de prometer el cargo’. Hizo un gesto así, vinieron todos y le dijimos al Presidente: ‘Se viene conmigo a despedir a la Selección Española, que se va a Rusia. Fue mi primer acto antes de coger la cartera. El rey dijo ‘se viene conmigo’. Y en el camino me dijo: ‘Esto sale en todos los Telediarios, te verán con el deporte’. Ese gesto de control del rey, esa amabilidad del rey, esa cordialidad me pareció preciosa», explicó.

«El otro día le di las gracias otra vez. Me dijo: Madre mía, lo que te están dando con el deporte. Él entendía cómo la prensa trata a alguien que viene de la prensa. La Reina venía de la prensa. Recuerda cómo fue aquel momento con la Reina. Yo no soy la Reina, obviamente. Entendía ese trato que estaba habiendo», añadió.