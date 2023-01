Nacho Cano confiesa sus sentimientos hacia Ayuso ante Susanna Griso: “Es la salvadora de España”

Nacho Cano abrió completamente sus sentimientos hacia Isabel Díaz Ayuso.

Durante su entrevista en ‘Un café con Susanna’ en el Espejo Público del 27 de enero de 2023, el cantante y compositor volvió a mostrar su admiración por la presidenta de la Comunidad de Madrid, de quien se considera un verdadero “fan”.

Si bien no es la primera vez que Cano ‘piropea’ a Ayuso por su labor política, delante de Susanna Griso fue un paso más allá para reconocer a la ‘popular’ como la “salvadora” de España.

Todo comenzó cuando el artista recordó que “mientras que los teatros de todo el mundo cerraban [durante la pandemia], ella los mantuvo abiertos y gracias a ello pude pagar a mis artistas y levantar ahora el musical Malinche”.

De ahí que lanzara su contundente mensaje: «Ayuso ha sido la salvadora de este país y creo que a los que les gusta y a los que no le deberían de agradecer mucho porque gracias a ella muchas cosas buenas vana funcionar cada vez mejor”.

Gracias a su cercanía con la presidenta autonómica, Cano detalla una de las cosas que más le gustan de Ayuso: su transparencia. Por eso pone énfasis en que es igual dentro que fuera, y no tiene dos discursos: «Es lo que ves”.

Convencido de la importancia de la ‘popular’ para los madrileños, Cano lanzó un último recadito que dejó a la izquierda y extrema izquierda ladrando: “Creo que la vida es mejor con ella incluso para los que no la votan».

Contra el comunismo

Si bien es conocido el repudio de Ayuso al comunismo, Cano demostró su rechazo por la extrema izquierda en octubre de 2022.

Durante su entrevista en ‘Herrera en COPE’, el artista y empresario reconoció los nexos familiares que tiene con el bando republicano y el Ejército Rojo, por lo que cuenta con la experiencia personal suficiente para valorar a la extrema izquierda.

«Mi abuelo estaba en el bando republicano y le metieron en la cárcel cuando entró Franco en las tropas nacionales. Era un hombre muy culto que escribía poesía y en El Sol, que era el periódico republicano», recordó.

«Entonces, le metieron en la cárcel con dos penas de muerte. Dos curas dijeron que era una gran persona y le ayudaron. Mi abuelo no era comunista, pero era republicano. Entonces, cayó con dos penas de muerte y estuvo en un campo de concentración», apunta el artista.

Además, también puso sobre la mesa que «mi padre, que siempre dice que fue el soldado más joven del ejército rojo con 14 años, siempre me ha dicho que el comunismo es una mierda. ‘Y porque lo conozco bien, te lo digo’, me decía».

Tras matizar que «yo siempre he tenido y tengo amigos de izquierdas y de derechas», no dudó en reconocer que «en Malinche casi todos los artistas son de izquierdas».

¿El motivo?, «casi todos son de izquierdas porque les han dicho que si no, no van a trabajar. Casi todos son de izquierdas. Yo he vivido 10 años en Miami, tenía como 8.000 socios venezolanos o cubanos, así que imagínate las historias que he oído yo sobre ese tema».

«Entonces, milongas las justas. Yo confío en la gente. Tengo amigos de izquierdas y de derechas. Creo en las personas», sentencia ante la polémica.

«Si me preguntas si soy de izquierdas te voy a decir que no y si me preguntas si soy de derechas te voy a decir que no también. Yo soy yo. Confío en las personas y una persona maravillosa puede ser de izquierdas o de derechas. Su pensamiento ideológico no me importa, me importan los hechos. Y te digo que vengo de esa raíz, pero mira lo que me decía mi padre».

Una última frase que le hace tener claro que “el comunismo es una mierda”…