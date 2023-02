La mentira del ministro Planas le estalla en la cara a Sánchez en laSexta: «Nos está jodiendo la vida»

La mentira de Luis Planas le acabó estallando en la cara a Pedro Sánchez.

Durante su entrevista en el programa ‘La noche en 24 horas’, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación aseguró: “[En España] hemos conseguido ser el país que tiene la menor inflación de la Unión Europea y en precio de alimentos estamos entre los cuatro que tienen un menor precio”.

Sin embargo, se trata de datos que hasta el Newtral de Ana Pastor desmiente con los datos de la oficina estadística de la Unión Europea, Eurostat. En concreto, España no está en el ‘top cuatro’ de los menores precios de la comida, sino que ocupa el puesto número 12, por encima de Francia, Italia o Grecia.

La trola de Planas, sumado a las ineficaces medidas tomadas para controlar el índice de la inflación, acabó pasándole factura a Pedro Sánchez. No en vano, le llovieron las críticas en ‘territorio amigo’: laSexta.

Durante el programa ‘laSexta Xplica’ un grupo de pensionistas aprovechó para sacudir al líder del PSOE. Por ejemplo, Antonio Jiménez le mandó un recadito: “Yo sé que desde los palacios donde están instalados ver la tele incluso resulta cutre, pero a lo mejor se lo dice alguien de sus allegados: nos están jodiendo la vida”.

No ha sido el único. La jubilada Leonor Alfageme también dejó claro que las políticas del Gobierno PSOE-Podemos no están ayudando a los españoles: “A mí que me digan los políticos dónde ha bajado el IVA y voy allí, porque donde yo compro, no he visto que haya bajado el IVA para nada, sino todo lo contrario, que cada día que bajas está todo un poco más caro”.

“Yo no he visto que haya un supermercado en mi calle uno enfrente del otro, y si lo hubiera, supongo que los precios serían más o menos los mismos”, agregó otro jubilado.

El contundente mensaje de un jubilado a Pedro Sánchez: "Nos están jodiendo la vida" https://t.co/KJCZ97ZtNO — laSexta Xplica (@laSextaXplica) February 26, 2023

El coste de los alimentos

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa interanual (enero de 2023 sobre el mismo mes de 2022), los alimentos que más han subido de precio son:

el azúcar (+52,1%)

mantequilla (+38,2%)

salsas y condimentos (+33,9%)

leche entera (+33,4%)

aceites y grasas (+31,3%)

huevos (+27,2%)

productos lácteos (+23,4%)

cereales (+22,8%)

patatas (+20,5%).

Además, otros muchos alimentos registran subidas interanuales de dos dígitos en sus precios, como los preparados de legumbres y hortalizas (+15,8%); la carne de ave (+14,4%); la de porcino (+14,3%); agua mineral, refrescos y zumos (+14%); la carne de vacuno (+13,7%); el pan (+13,5%); café, cacao e infusiones (+12%); crustáceos, moluscos y preparados de pescado (+11,9%); legumbres y hortalizas frescas (+11,5%), y las bebidas alcohólicas.