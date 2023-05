Ferreras se ‘come vivo’ al portavoz del PSOE que ataca a Vinicius: “!Populista barato!”

Antonio García-Ferreras se comió vivo a Borja Sanjuan Roca.

Durante su intervención en ‘Al Rojo Vivo’, el número dos en la lista de Sandra Gómez para la alcaldía de Valencia intentó justificar sus tuits publicados contra Vinicius, a pesar de que el jugador del Real Madrid había sido la víctima de cobardes insultos racistas.

“Esta roja de Vinicius la hemos celebrado media España”, indicó el político del PSPV-PSOE en redes. A lo que agregó: “Yo nunca defenderé ningún insulto racista que hubiera podido haber a ningún jugador, pero eso no es lo que ocurre con Vinicius. Ese jugador es una vergüenza para el fútbol”.

Unas palabras por la que le exigió explicaciones el presentador de laSexta. “Qué me habla del relato de Madrid, se insultó de forma xenófoba y racista ¿sí o no?”, preguntó con fuerza al observar que el socialista buscaba escaparse por las ramas.

“Hubieron unos energúmenos que no representan a Mestalla que insultaron de manera racista a Vinicius. Y yo no quiero que vuelvan a entrar al Mestalla ni a ningún otro campo. Pero tampoco me gustaría que se transmitiera una imagen racista del Mestalla, porque es absolutamente falso”, intentó justificar.