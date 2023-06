Edmundo Bal estalla contra la dirección de Ciudadanos y lanza una grave acusación: «¡Cobardes!»

Encefalograma plano.

Así puede diagnosticarse ahora mismo a Ciudadanos, máxime después de comprobar en las elecciones del 28 de mayo de 2023 que es una fuerza irrelevante.

Por esa razón, la dirección naranja, encabezada por Patricia Guasp, optó en la jornada del 30 de mayo de 2023 por no presentarse a los comicios generales del 23 de julio de 2023.

La decisión, sin embargo, no gustó a todos los integrantes de la fuerza sita en la madrileña calle Alcalá.

Uno de los más críticos fue Edmundo Bal, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados.

Entrevistado en ‘La Hora de La 1’ (TVE), el parlamentario no dudó en salir con todo el armamento pidiendo la dimisión de la dirección nacional:

Un partido que no va a las elecciones no sirve para nada.

Bal se mostró muy indignado por el hecho de que se deja en la estacada a cientos de miles de votantes:

No voy a votar al PP, no voy a votar al PSOE, quiero votar una opción de centro, como 300.000 personas que han ido a las urnas y hemos dejado en la estacada a todos esos valientes que se han presentado con estas siglas en estas elecciones, no como los cobardes que están dirigiendo este partido que ahora han decidido guardarse el dinero que hay en la caja para poder hacerse una campaña después en las elecciones europeas, las elecciones generales son las más importantes a las que se presenta un partido nacional.