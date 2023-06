La somanta de palos de Álvaro Nieto a Irene Montero que deja con cara de póker a Elisa Beni en directo

Magistral somanta de palos de Álvaro Nieto a Irene Montero.

Durante el debate celebrado en el programa ‘Espejo Público’ del 12 de junio, el director de ‘The Objective’ cargó con fuerza contra la ministra de Igualdad por no renunciar tras haber sido condenada a pagar 18.000 euros al exmarido de María Sevilla por acusarle, sin pruebas, de ser un “maltratador”.

“Si a ti te dicen que este hombre no es un maltratador, por decencia deberías borrar [el tuit] y no esperar a la sentencia. Esto de Irene Montero demuestra lo mal que está España en algunas cosas, por ejemplo en temas de este tipo”, defendió.

Y añadió: “Si España fuera un país normal, Irene Montero no era ministra ya. O hubiera dimitido o le hubieran echado del Gobierno… Es que el Tribunal Supremo le condenó… Un tribunal Supremo condenando a un ministro…”.

Para intentar echar un salvavidas a la pareja de Pablo Iglesias, intervino por lo bajito Elisa Beni: “condenando por lo civil…”.

Un argumento que no compró Nieto: “Me da igual que sea por lo civil o lo penal. Es un Tribunal Supremo condenando a un ministro. No hay excusa. ¡A la calle! O te vas o te echan, pero no se puede tolerar que te condenen y permanezcas en el cargo”.

La tertuliana de izquierdas tuvo que reconocer que Montero tiene responsabilidad política suficiente para dimitir “por tantas cosas”, aunque intentó quitar importancia a la condena: “No utilices la fórmula ‘condenar’ exclusivamente porque puede entender la audiencia que es una condena penal, cuando se trata de una civil”.

“Es un Tribunal Supremo condenando a un ministro, ¿qué más quieres?…”, acorraló Nieto a Berni.

Lo que obligó a la tertuliana de izquierda a marcar distancia con la ministra de Igualdad. “Quiero, siendo la primera que ha pedido que Irene Montero salga de ese Gobierno y que no vaya en las listas, quiero que transmitamos las cosas con claridad…”.

Al observar cómo Nieto evitaba entrar en el debate estéril sobre el tipo de condena, Beni se tuvo que quedar con cara de póker mientras que el periodista seguía cargando contra Montero por haber acusado injustamente a un ciudadano común desde una institución pública.