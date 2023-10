Iker Jiménez revienta a Ione Belarra y Yolanda Díaz por compadrear con los terroristas de Hamás

No se anduvo con medias tintas.

Iker Jiménez, en ‘Cuarto Milenio‘ (Cuatro), dio su opinión sobre el conflicto entre Hamás e Israel y dejó bien a las claras que le aterroriza la polarización que el mismo está provocando a nivel político.

Aunque no da nombres, de su reflexión se deduce con total claridad que se refiere a esos políticos que, de manera inequívoca, han decidido posicionarse claramente de un lado, aun a riesgo de dejarse pelos en la gatera como es renunciar a otros principios de los que han hecho bandera como el feminismo.

El comunicador no entiende como ante hechos espeluznantes, como es ver a una chica judía con las piernas partidas o a un niño palestino con las manos rotas, formaciones como Sumar o Podemos o, lo que es lo mismo, Yolanda Díaz y Ione Belarra, puedan buscarle una lectura de corte ideológico.

Y llegar a defender una atrocidad en el caso de que sea cometida por quienes más se amoldan a su manera de pensar:

Apuntó Jiménez que a él, ese tipo de actitudes, le produce pánico:

Cuando la gente, algunos, esperan que el código ideológico y político les diga si tienen que aterrorizarse o no, a mí eso sí que me da miedo porque demuestra la psicopatía que muchos estudios dicen que hay sobre la humanidad, sobre todo nosotros, que somos más psicópatas de lo que pensamos. Hay una tendencia en ver quién es la víctima y quién el verdugo, ¿es de los míos o es de los otros? Y a mí me sobrecoge igual.

Subrayó que lo grave de todo esto es que al final las víctimas civiles, de uno y otro lado, acaban convirtiéndose en meros objetos, en armas arrojadizas:

Entonces el otro es un objeto, la chica que se llevan violada es una judía, el hombre que llora porque le ha caído un bombazo y matado a toda su familia, es un palestino medio terrorista… Ya no es un padre de familia, ¿ustedes me entienden? Gente importante de este país que echa paños calientes y uno dice ‘cómo es la mente humana cuando defiendes el feminismo y esa mujer es una mujer judía y no una mujer, porque te distancias.

Jiménez también quiso destacar un hecho trascendental, el de la presencia de unas redes sociales que no solo han dimensionado el conflicto, sino que al final llega al usuario de las mismas todo un torrente de información sin tamizar:

Lo que he visto es inenarrable y sabíamos que hay cosas que no se contaban. ¿Cuál es la diferencia respecto a otras guerras y acciones terroristas sanguinarias? Que no había redes sociales. Cada persona que recibe un disparo se convierte en «a fuente de información. Hay una inercia al periodismo innato. Las grandes estructuras no pueden competir con la inmediatez de un móvil en la mano, aunque el horror es incomparable. Lo que pasa en ese concierto, es lo más terrorífico que he vivido en mi vida. Pocas veces he visto lo que he visto aquí. Los pájaros negros parecían que formaban parte del atrezzo.