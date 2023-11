Alfonso Serrano sacude en directo a Ábalos por atacar a Ayuso y su ‘me gusta la fruta’: “No me cuente milongas e infórmese”

Alfonso Serrano ‘se merendó’ a José Luis Ábalos en directo.

Durante su intervención en el programa ‘Todo es Mentira’, el secretario general del PP de Madrid fue llamado para analizar el episodio protagonizado por Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez durante el debate de investidura en el Congreso de los Diputados (y que se hizo viral con la frase ‘me gusta la fruta’).

El ‘popular’ reprochó a Risto Mejide que se ponga el énfasis en las palabras de Ayuso y no en las calumnias vertidas por el presidente del Gobierno contra la líder autonómica y sus familiares. En este sentido, puso contra la pared al presentador de ‘Cuatro’ al preguntar por qué no le pedía explicaciones a Ábalos por los señalamientos realizados por el líder del PSOE.

En un intento de mostrar imparcialidad, Risto le rebotó de inmediato la pregunta al exministro de Transporte, quien buscó echar un salvavidas a Sánchez asegurando que él solo hacía referencia a un tuit del Partido Popular sobre la investigación al hermano de Ayuso.

Una trola que no dejó pasar el secretario general del PP madrileño: “Sánchez no dijo nada de ningún tuit, no me cuentes milongas”. Una frase que dejó nervioso al socialista, que no dudó en pasar a la ofensiva y acusar, falsamente, a Ayuso de haber llamado “mongola” a Mónica García.

Un nuevo bulo, ya que fue la líder de Más Madrid la que dirigió esas palabras contra la presidenta autonómica durante un Pleno de la Asamblea de Madrid. De ahí que Serrano le volvió a sacudir: “Esa no fue ella, infórmese bien”, le recomendó.

Al observar cómo el tiro le salió por la culata, el socialista optó por adoptar el papel de la víctima, destacando los supuestos insultos sufridos por la familia de Sánchez. “Le reto a que me diga cuándo un representante del PP profirió algún insulto contra los familiares del presidente”, le rebatió Serrano.

Incluso, le recordó que fue el diputado socialista Óscar Puente quien tildó de “retrasada mental” a Ayuso. “Son siempre ustedes los que insultan”, le reprochó.

Finalmente vencido, Ábalos hizo un llamado a dejar el “estilo macarra de la política”. Eso sí, sin haber mostrado su rechazo a las palabras del exalcalde de Valladolid y acusando al PP de apoyar a las manifestaciones violentas contra la amnistía de Pedro Sánchez a los golpistas catalanes.

Satisfecho por su intervención, el secretario general del PP madrileño se despidió de su llamada con un divertido troleo: “Solo decirles que hay muchos casos de gripe, por lo que les recomiendo que coman mucha fruta”.