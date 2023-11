Esperpento de Mónica García, que monta un pollo tremendo en la Asamblea y se lleva sanción y varapalo de Ayuso

Se presumía un día tremendamente movido este 16 de noviembre de 2023 en la Asamblea de Madrid, y no defraudó.

Una de las auténticas protagonistas del momento político y de la propia sesión de investidura en la fecha anterior, Isabel Díaz Ayuso, con aquello de «me gusta la fruta», marcó la agenda mediática del día, y eso a pesar de que en esta misma jornada saldría presidente del Gobierno de nuevo Pedro Sánchez -para infortunio de los españoles-.

Primero le llegó el turno de palabra al portavoz del grupo socialista, Juan Lobato, que como bobo fiel y lacayo de Pedro Sánchez, se abalanzó sobre Ayuso. Como se pueden imaginar, salió escaldado:

«Mire, el Presidente del Gobierno utilizó la tribuna, con todo el abuso del poder, para difamarme a mí y a mi familia. A lo mejor ustedes que ya tragan con todo harían otra cosa, pero yo para mis adentros sí, lo dije, dije «me gusta la fruta». Y créanme que si yo en esa tribuna insulto a su familia, lo mínimo es que usted diga por lo bajo «me gusta la fruta». La señora García hace poco dijo «mongola» y yo no dije nada porque entendí que dijo «me mola». El señor Padilla me dijo hace poco me dijo «facha» y yo entendí «¡qué pacha!» Ayer ya dijo el Presidente que va a levantar un muro para partir España en dos».

Bestial.

Y después le llegó el turno a Mónica García, alias Mema, y se lió la buena:

«Ayer tuvo un insulto deleznable al presidente del Gobierno, que fue un insulto a todos los españoles. No sé si a ustedes les gusta la fruta, pero sí sé que les gusta meter la mano en la caja de los madrileños».

Fue ahí donde entró el presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, a llamar al orden a la portavoz de Más Madrid: «Cuando se hacen afirmaciones de extrema gravedad yo estoy obligado… Tengo que ser consecuente y señoría, usted ha dicho ‘una mordida a su hermano’, y además ha dicho ‘les gusta meter la mano en la caja’. Así que yo no puedo quitarlo del diario de sesiones pero sí pedirle a la señora García que lo retire, no tiene la palabra. Como no lo retira, le llamo al orden por primera vez». Colosal Ossorio.

Y llegó el turno de réplica a Ayuso: