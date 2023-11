El padre Mundina ‘excomulga’ a Sánchez y deja a Susanna Griso impactada: “Es un psicópata de libro”

El padre Vicente Mundina ‘excomulgó’ a Pedro Sánchez a golpe de ‘zascas’.

Durante su intervención en el programa ‘Espejo Público’, el conocido como el ‘cura de las plantas’ no se mordió la lengua y cargó contra el presidente del Gobierno en directo para dejar de piedra a Susanna Griso.

“Me disculpará usted pero Pedro Sánchez se le ha colado, le ha pasado por delante”, dijo la presentadora para comenzar la entrevista. A lo que el sacerdote respondió con un sorpresivo: “No se preocupe, es un psicópata de libro”. A lo que Griso solo llegó a responder: “Uy padre, ¿qué me está diciendo?”.

El padre Mundina no dio marcha atrás. Al contrario, admitió que “si le conociera, se lo diría personalmente”. La presentadora de Antena 3, aún impactada por la ofensiva contra el líder del PSOE, volvía a preguntar “por qué lo dice con tanta vehemencia”.

“Todo lo que ha hecho ahora lo ha hecho comprándolo y lo vamos a pagar todos porque ha comprado todo eso”, respondió el religioso en relación con los polémicos pactos de Sánchez para conformar su nueva legislatura.

Y añadió: «Este hombre tendría que darse cuenta que ha estado 6 años sirviendo. Como le ha ganado uno del PP. le faltaban 3, pero sus antecesores a falta de 4 o de 5 escaños dejaban gobernar al que había ganado. Pero él no. Los 7 votos que ha conseguido para poder gobernar por mayoría son comprados, ese dinero se lo van a pagar todos».

En un intento por llevar nuevamente la entrevista hacia las plantas, Griso le pidió al padre Mundina que comparara a Pedro Sánchez con una planta y quiso saber “qué le diría al oído”. El sacerdote hizo oídos sordos y lamentó que no conozca personalmente a Sánchez para decirle no solo “lo que es”, sino también “qué tiene que hacer si quiere que un día, cuando muera, el Señor le abra las puertas del Cielo, sino no se las abre”.

“Dios mío… lo de psicópata es muy duro padre”, matizó Griso. Sin embargo, el cura volvió a ratificarse: “Es que lo es…” y dejó a la presentadora de ‘Espejo Público’ intentando desmarcarse: “Bueno, bueno es su opinión”.

“Este hombre ahora ha dividido España en dos partes. Había más de un millón de personas anteayer que no estaban de acuerdo con lo que ha tenido que concederle al que quiso independizar a Cataluña y lleva siete años fuera [Carles Puigdemont]», sentenció.