Verónica Fumanal sale al rescate de Pedro Sánchez y ‘escupe’ sobre Junts por dejar en ‘bolas’ al PSOE

Lo que se vivió el 30 de enero de 2024 en el Congreso de los Diputados fue la mejor escenificación de quién maneja el timón del Gobierno.

Juntos por Cataluña cumplió su amenaza, dejando de manifiesto que el partido del prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, no se amedranta ante un Pedro Sánchez cogido de pies y manos los la derecha separatista.

Tiempos duros para el PSOE, completamente rehén de un tipo que salió por patas en una maleta dirección al municipio belga de Waterloo. Los requisitos para que Sánchez pueda seguir en Moncloa son claros, o se incluyen los delitos de terrorismo y alta traición aplicándose de manera “inmediata” o el Ejecutivo se desploma como una torre de naipes.

De forma inmediata llegaron las primeras críticas a Juntos por Cataluña por parte de la izquierda que aplaude la Ley de Amnistía y ve a Pedro Sánchez como el único ser de luz capaz de salvar la situación en Cataluña.

Verónica Fumanal, politóloga y exdirectora de comunicación de Pedro Sánchez, salvó al que fue su jefe en la tertulia de ‘La hora de la 1’ (TVE) y arremetió contra el partido de Puigdemont:

Hay dos cuestiones, cómo se sale de esto en política general. En estos momentos, Puigdemont y Sánchez han unido sus destinos en cuanto a la legislatura, si vamos a tener una legislatura corta será porque Puigdemont quiera. Ayer, una de las cosas que Junts firmó fue un harakiri político de primer nivel, aquí de lo que estábamos hablando es que la presión de los jueces, lo que pretendía era precisamente esto, que Junts se asustara y dijera ‘prométeme que la cámara legislativa me va a indultar, pero lo que no me puedes prometer es que me van a indultar a 100%, quiera Puigdemont o no.