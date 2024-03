Javier Nart cierra el pico a la soldado Zaida Cantera y deja en evidencia las prácticas norcoreanas de Pedro Sánchez

Andan en el PSOE haciendo palmas con la aprobación de la Ley de Amnistía.

Sin embargo, Javier Lambán, secretario general del PSOE de Aragón y expresidente autonómico, ha criticado en su cuenta de X -anteriormente Twitter- dicha norma: “Lamento discrepar con el compañero Bolaños pero hoy no es un día en el que, como socialista, yo me sienta especialmente orgulloso”.

Risto Mejide preguntó por este asunto a la socialista Zaida Cantera en el programa ‘Todo es mentira’ (Cuatro) este 7 de marzo de 2024.

Ni corta ni perezosa, la diputada del PSOE sacaba pecho y aseguraba que, “lo bueno que tiene el Partido Socialista es que tú puedes decir tu criterio” y que, ella misma, ha tenido su criterio “cuando ha opinado”.

“El señor Lambán tiene un criterio bastante discrepante en muchísimas cosas. Por ejemplo, nos distancian cuestiones de feminismo, nos distancian cuestiones de paz social, etc. En algunos casos como este”, afirmó Cantera.

Risto Mejide respondió dándole en los morros: “¿Está también en el extrarradio del PSOE Lambán a partir de ahora?”, recordando las declaraciones de Óscar Puente sobre Emiliano García-Page después de que el presidente de Castilla-La Mancha dijera que el PSOE estaba «en el extrarradio de la Constitución»

El eurodiputado Javier Nart, que también estaba en la mesa como invitado, le dio a Cantera con la realidad en los morros, recordando cómo todos los socialistas criticaban la amnistía hasta que ‘el amo’ Sánchez ordenó:

“A mí francamente me maravilla que haya tanta libertad en el Partido Socialista donde todos cuando decían que no iban a pactar jamás con Bildu, que no iba a haber amnistía, que en absoluto ningún acuerdo, pues en ese momento estaban de acuerdo. Y ahora cuando ‘el señor’ dice lo contrario... Dicen exactamente lo contrario”.