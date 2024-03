Ortega-Smith (VOX) vapulea al Gobierno Sánchez por la infumable amnistía colada por la puerta de atrás

Han aplicado el artículo 33.

La presidencia de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados decidió celebrar la sesión para sacar adelante este 7 de marzo de 2024 el primer trámite de la ley de amnistía para jolgorio de todos los partidos independentistas, nacionalista y filoterroristas y, por supuesto, de los socios que conforman el Gobierno, PSOE y Sumar.

Normal que dos horas antes saliera Félix Bolaños, ministro de Justicia y Presidencia, a jalear el acuerdo.

VOX puso el contrapunto al denunciar, no solo el abuso de poder perpetrado por el presidente de la Comisión, Francisco Lucas Ayala (PSOE), sino también por pasarse por el arco del triunfo artículos que no tienen interpretación posible.

Javier Ortega-Smith, del Grupo Parlamentario VOX, denunció el fraude de ley perpetrado en la Comisión con tal de beneficiar como sea a Carles Puigdemont:

No se normaliza para nada la política o la sociedad después de la aprobación de esta ley. Esto es una repugnante compra de votos. Primero para lograr la investidura de Sánchez. Y ahora para lograr aprobar los presupuestos de Sánchez. Es la mayor corrupción que se puede hacer en democracia. Y además es una descarada. La declaración de impunidad. Legitimación de todos aquellos que esta misma mañana, firmantes de las enmiendas que se van a votar, han dicho que lo volverán a hacer. Que no es un punto final, que es un punto de inicio. Que volverán a dar un golpe de Estado. Desgraciadamente ahora, con la colaboración del propio Gobierno de España, que debiera ser el primero en defender la Constitución, la soberanía nacional y la igualdad de los españoles ante la ley. Y por último, no existe ningún tipo de plurinacionalidad. No existen más naciones que la nación española. Y si la Constitución tiene un fundamento legítimo, es precisamente la indisoluble unidad de la nación española.