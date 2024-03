Alfonso Serrano (PP) carga duramente contra la primera entrevista de Koldo García: «¡Es un paripé!»

Alfonso Serrano no se traga la entrevista de Koldo García a ‘OkDiario‘.

Las declaraciones del exasesor del socialista José Luis Ábalos al medio de Eduardo Inda le parecen al senador y diputado del PP en la Asamblea de Madrid un auténtico paripé, un montaje más de la trama de comisiones ilegales en la que todos los implicados intentan salvar su trasero de la manera más impoluta posible.

En el programa ‘Todo es Mentira’ (Cuatro), el político del PP no se paró en barras a la hora de arrojar una gran sombra de duda sobre esta exclusiva periodística, aseverando además que, en realidad, tampoco Koldo García suelta una gran bomba informativa:

Yo me esperaba un poco más. La noticia me hubiera sido que hubiera dicho, sí, efectivamente, nos llevábamos no sé cuántos millones, me los repartía con no sé quién. Claro, evidentemente no lo va a hacer. Yo creo que tengo la sensación de que se están mirando todos de reojo, en plan de, como el chiste ese del barbero, no nos vamos a hacer daño entre nosotros.

Para el político conservador, este tipo de acciones de hacer ver que se dan declaraciones no son más que una cortina de humo:

Yo también te digo una cosa. Yo me acuerdo cuando le preguntaron a Ábalos si temía que Koldo pudiera decir algo y la respuesta no fue no, confío en él, fue no, no, no confío en él porque le he tratado bien. Aquí en el programa, por eso digo que esto es un paripé, el propio Ábalos reconoció que mantenía muy buena relación con sus compañeros y que hablaba perfectamente. Y que hablaba permanentemente con la dirección del Grupo Socialista del Congreso para ver qué tenía que hacer en los plenos.

Por lo tanto, es que es un paripé entre ellos para quitar un poco de tensión cuando dice el presidente del gobierno, no, no, hemos cortado de raíz este problema. ¿Pero qué cortado de raíz? O sea, pasar al Grupo Mixto, al exministro Ábalos, y cargarte a un subsecretario con todos los nombres que están saliendo, con toda la información que está sobre la mesa y las pocas explicaciones que se dan, yo creo que esto no es un problema ni de raíz, ni de rama, ni de tronco, es un problema en el seno del propio Partido Socialista y del Gobierno que Sánchez es incapaz de atajar en estos momentos.