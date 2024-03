Antonio Naranjo afirma que la relación entre Koldo y Rubiales va más allá del Reus y apunta a Pedro Sánchez

La República Dominicana puede ser la tumba de Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno socialcomunista elude, por el momento, cualquier responsabilidad dentro de la trama ‘Koldo-Ábalos‘, pero lo cierto es que poco a poco se va estrechando el cerco. Más aún con el asunto de Luis Rubiales y sus vínculos con el exasesor del exministro de Transportes.

Antonio Naranjo, en el programa ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro), puso el foco en un hecho más que relevante:

Ante las risotadas de una parte de la mesa, Naranjo estalló:

A ver, a ver, no, no. En esto no admito ni una puñetera risa. Porque lo que estoy contando son datos y son hechos. Que merece la pena, como mínimo, preguntarse. Yo no acuso absolutamente de nada a nadie. Lo que estoy diciendo es que la relación de estos dos personajes no se limita a una cuestión importante de fútbol, sino que forma parte de un recorrido mucho más amplio con muchos más protagonistas que merecen por lo menos una aclaración.