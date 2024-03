Luis Rubiales pone al rojo vivo el caso ‘Koldo-Ábalos’: un audio revela contactos del expresidente de la RFEF con la trama corrupta

Sube la temperatura en el caso ‘Koldo-Ábalos‘.

Un nuevo personaje se suma a esta trama corrupta que no parece tener fin.

Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Fútbol y a expensas de ser detenido nada más ponga un pie en España tras regresar de la República Dominicana, también tuvo relación con el exasesor del ministro de Transportes.

La historia, que adelanta este 25 de abril de 2024 el diario ‘El Confidencial‘, dice que quien fuera hombre de confianza del exministro José Luis Ábalos recurrió a Rubiales para favorecer a su socio Víctor de Aldama, el empresario que hizo fortuna bajo el paraguas del Ministerio de Transportes y Air Europa.

La cuestión tiene lógica ya que Aldama es el presidente del Zamora Club de Fútbol y en el año 2019 ambicionó la posibilidad de que su equipo, a través de la vía administrativa, fuese ascendido a la Segunda División B por el descenso burocrático del Reus.

Según un audio, a las 13.23 horas del 17 de julio de 2019, el presidente federativo se dirigió en estos términos al asesor de Ábalos:

Hola, Koldo, amigo. Mira, voy a llamar ahora al presidente del Zamora y le voy a contar como está el tema del Reus y también si me pregunta algo de la Selección sub-21 o lo que sea, ¿vale? Para tu información, que he visto que tengo una llamada tuya. Si quieres que hable contigo también, me dejas un mensaje y te llamo después.

Koldo García contestó en cuestión de segundos agradeciendo la gestión:

Mil gracias.

Finalmente, la plaza vacante en la categoría de bronce del fútbol español no fue para el conjunto zamorano, sino para el Andorra, equipo vinculado con Gerard Piqué, aún jugador del Barcelona y que hizo sus apaños con Luis Rubiales a cuenta de la Supercopa de España para que esta se jugase en Arabia.

Sin embargo, a pesar de que ese arreglo para que el Zamora subiera a Segunda B no pudo llevarse a efecto, Koldo y Rubiales siguieron teniendo relación como lo demuestra otro audio del 2 de diciembre de 2019 del directivo futbolero al entonces asesor de Ábalos:

Koldo, llámame ya que despego enseguida. Si no, os llamo yo a las 22.30. Espero que también estéis juntos a esa hora, si no, podemos hacer una llamada a tres. Un abrazo.

Sintonía con Pedro Sánchez hasta que dejó de atender sus caprichos

Políticamente, Luis Rubiales sintonizó a la perfección con Pedro Sánchez (PSOE) mientras este atendió todos sus caprichos y requerimientos.

Eso sí, el turbio directivo federativo, al igual que hizo con varios personajes reconocidos y con cargos importantes llegó a grabar conversaciones privadas hasta bolígrafos espías. También guardaba todo tipo de charlas de WhatsApp e incluso se atrevía a grabar intervenciones telefónicas.

Con el inquilino de La Moncloa empezó en junio de 2018, días posteriores de que Pedro Sánchez llegara a la presidencia del Gobierno por una moción de censura.

Estas conversaciones sacadas a la luz demostraron dos cosas: la doble cara de Rubiales y la debilidad del Gobierno Sanchista. Porque todo comenzó con alegría entre ambos. Primero, Rubiales se mostró muy efusivo celebrando las victorias electorales de Sánchez.

«Presidente, mucha suerte!! Hoy cierras una magnífica campaña. En 10 meses has marcado el rumbo» o «Presidente, con toda la prudencia del mundo: QUÉ CONTENTO ESTOY COJONES!!!!!», este último mensaje en la noche del 28 de abril de 2019 cuando comenzaron a conocerse los resultados de aquellas elecciones generales que posteriormente hubieron de repetirse el 10 de noviembre de 2019.

Pero el peloteo a Sánchez por parte de Rubiales comenzó a convertirse en amenazas y discusiones al ver que no siempre el líder del Gobierno apoyaba sus proyectos, claramente influenciados por los interese del presidente de la RFEF.

Marruecos, el inició de la ‘guerra’ Sánchez-Rubiales

La tensión entre ambos se empezó a palpar cuando Sánchez realizó la primera vista oficial a Marruecos en el año 2018, donde se reunió con Mohamed VI y el primer ministro Saadedine El Othmani.

Durante esos días, Sánchez invitó al país vecino a organizar el Mundial de 2030 junto con Portugal, algo que, a priori, desconocían desde la Federación.

Por ello, la RFEF realizó una rueda de prensa dejando en evidencia al Gobierno por su nula comunicación, tanto con Rubiales y los suyos, como con el presidente portugués Antonio Costa, que también afirmó que no sabía nada de la propuesta de que Marruecos fuese también uno de los países sede de ese Mundial.

La rueda de prensa no sentó nada bien a Sánchez, por lo que no dudó en hablar a Rubiales por WhatsApp en la noche del 19 de noviembre de 2018:

A mí tanto tú como Gianni Infantino [presidente de FIFA] me propusisteis una idea que yo aplaudí. Salió de esa reunión y se hizo público, no por nuestro lado. Arrancó el compromiso oficioso de Portugal y Marruecos y ahora la RFEF dice que no sabe nada. En fin, que me lo expliquen. Haced lo que queráis.

A esto, el presidente de la RFEF le respondió pidiéndole disculpas, pero la tensión entre ambos ya comenzaba a notarse:

Quédate tranquilo, por favor (…) Desde aquel día no hemos vuelto a reunirnos y creo que sería bueno hacerlo aunque sea brevemente. Repito que siempre voy a estarte agradecido.

La relación de ambos se acabó de enturbiar en mayo de 2019. El presidente de la RFEF solicitó una reunión en la Moncloa para tratar de ultimar los últimos detalles de la candidatura de España y Portugal de cara al Mundial del 2030.

La amenza de Rubiales a Sánchez

Rubiales pidió un encuentro de 15 minutos con Sánchez, pero este mismo le dirigió con José Guirao, el por entonces ministro de Cultura y Deporte:

Hola, Luis. Le diré a Guirao que te llame para ir avanzando y luego ya nos vemos nosotros. Necesito saber también si hay garantías por nuestro lado.

Esto no sentó nada bien a Rubiales, por lo que amenazó a Sánchez:

Gracias presidente, pero no es con Guirao con quien tengo que hablar. Si no puede ser, no te preocupes. Dejamos de lado el Mundial. Un abrazo y mucha suerte.

Para intentar calmarlo, Sánchez le explicó que se trataba de un trámite, pero que luego hablaría personalmente con él. Sin embargo, la relación entre ambos se fue enfriando poco a poco, incluso en alguna ocasión el presidente del Gobierno dejó en ‘visto’ a Rubiales.