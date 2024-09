Ayuso sale a por todas en el programa de Griso con una tunda sinfín a Sánchez

Empieza fuerte el mes de septiembre de 2024.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, no va a dar un solo día de tregua a Pedro Sánchez y así lo dejó claro en la entrevista concedida a Susanna Griso en ‘Espejo Público’ (Antena 3) este 2 de septiembre en lo que es el inicio oficial del curso político.

La dirigente del PP salió a por todas desde el primer segundo.

Y es que temas para oponerse al sanchismo los hay para parar un carro: el concierto catalán, los vaivenes con la política en materia de inmigración, lo sucedido hace casi un mes con la nueva fuga de Carles Puigdemont….

Con el tema del cupo catalán, Isabel Díaz Ayuso lo tuvo claro, la intención es volver a la casilla de salida, a repetir otro 1 de octubre de 2017:

Un Gobierno que no da explicaciones por nada, que miente. Se sustentan sobre un pacto que va a minar la igualdad ante la ley y ante las oportunidades de todos los españoles, que va de traer dinero del resto de Comunidades Autónomas y que sueña con el hachazo fiscal a Madrid porque no soportan el modo de vida que nos hemos dado y como gestionamos en Madrid.

Esto no va solo de dinero, va de cómo expulsan a todo lo español de Cataluña para volver al golpe. Nos hemos acostumbrado a que nos mientan en la cara constantemente. No va solo de dinero, están buscando la ruptura entre comunidades, cambiar el modelo de España.

Consideró que el presidente catalán, Salvador Illa, es una trampa andante:

La presidenta de la Comunidad de Madrid subrayó que todos los asuntos que dependen de Pedro Sánchez acaban siendo letales para sus interlocutores porque el presidente siempre modelará el mensaje a su conveniencia y luego cambiarlo a su mejor criterio:

También fue cristalina con el intento de Sánchez de dividir a las comunidades autónomas a cuenta de la financiación:

Ellos lo que hacen es dividirnos o pretender dividirnos porque el Gobierno no respeta al Senado, no respeta las Comunidades Autónomas, ni a los medios de comunicación ni a los jueces, no respeta a quien le hace contrapeso. Le he pedido a mis compañeros siempre, y con Feijoo a la cabeza, que busquemos la unidad no por el partido, sino por España, porque si empezamos con lo mío con lo tuyo, nos olvidamos de algo mucho mas importante; esto va de España. Si nos rompemos entre nosotros, si nos dejamos sobornar en los despachos, lo único que conseguiremos es que nos fragmentemos mas en autonomías y somos españoles por encima de todo. Necesita dividirnos y busca reuniones bilaterales para decir ‘yo te voy a dar este dinero’. Si Madrid se pusiera a hablar de dinero no habría debate porque somos de largo la comunidad que mas aporta.