Chema Crespo, desquiciado como nunca cuando Elisa Beni le pregunta si también aplaudiría como una foca a Pedro Sánchez

Saltó como un resorte y acabó perdiendo los papeles como un auténtico poseso.

Chema Crespo, del diario ‘Público‘, no admitió que Elisa Beni le hiciese una pregunta más que pertinente, la de si también se levantaría a aplaudir como un fanático más a Pedro Sánchez.

Y es que la escena de los diputados socialistas jaleando a rabiar al presidente del Gobierno antes incluso de que este tomase la palabra fue uno de los temas que vertebraron la tertulia de ‘Espejo Público’ (Antena 3).

Crespo se mostró molesto con quienes se dedicaron a interrumpir el discurso de Sánchez en la Cámara Baja y ahí saltó Beni:

El de ‘Público’, en tono bronco, salió en tromba:

Yo haré lo que me dé la gana y cuando me dé la gana. A ti qué te importa lo que yo haga.

La tertuliana no se dejó amilanar:

Yo no me levantaría a aplaudir a una persona….

Crespo la interrumpió con una clara pérdida de papeles:

A mí ni me interesa lo que tú hagas, no eres parlamentaria, no eres diputada ni representas a nadie más que a ti.

Elisa Beni definió claramente lo que le parecieron los aplausos a Sánchez:

El periodista de ‘Público’ siguió demostrando que no le gustó que tocasen a su líder supremo y llegó a tachar a Beni de «maleducada»:

¡Que no me digas nada, que no te dirijas a mí! Que no estás en un debate, estás en un monólogo con una mala educación infinita y que no aguantas una intervención ajena, solo lo que tú digas. Pues di lo que quieras.