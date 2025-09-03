  • ESP
SOBERBIO PALO DEL PRESENTADOR DE ANTENA 3 NOTICIAS

Vicente Vallés estalla contra Pedro Sánchez por la foto de Salvador Illa con Carles Puigdemont

"Uno de los ejercicios en los que más a fondo se ha empleado Pedro Sánchez desde que llegó al poder es el de convertir en normal lo que nunca antes se había considerado normal"

Archivado en: Carles Puigdemont | Generalitat de Catalunya | Gobierno de España | Junts per Catalunya | Pedro Sánchez | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | Salvador Illa | Televisión | Vicente Vallés

Sánchez, desesperado, envía a Illa a Bruselas para negociar con el prófugo de la justicia, Puigdemont

Fue la foto de la vergüenza.

Y también un signo más de la bajada de pantalones del Gobierno Sánchez con el prófugo Carles Puigdemont.

Porque en la tarde del 2 de septiembre de 2025 se produjo en la sede del Ejecutivo catalán una imagen que pasará a la historia del bochorno, la del socialista Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, retratándose y reuniéndose con el líder de Juntos por Cataluña.

Vicente Vallés, en su informativo en Antena 3 Noticias, le metió una sacudida bestial al inquilino de La Moncloa por permitir que Puigdemont se lleve para su colección otra instantánea de ese calado y que deje por los suelos la imagen de España:

Uno de los ejercicios en los que más a fondo se ha empleado Pedro Sánchez desde que llegó al poder es el de convertir en normal lo que nunca antes se había considerado normal.

Y enumeró todos los episodios perpetrados por Pedro Sánchez con tal de permanecer unas semanas o unos meses más atrincherado en la poltrona de La Moncloa:

Por ejemplo, gobernar habiendo perdido las elecciones. Por ejemplo, apoyarse en partidos independentistas cuyos líderes estaban condenados o en fuga. Por ejemplo, indultar y luego amnistiar a esos condenados y a esos prófugos. Por ejemplo, hacer coaliciones con partidos extremistas. Por ejemplo, gobernar sin presupuestos y anunciar que seguirá haciéndolo aunque se los tumbe el Parlamento.

Por supuesto, no se dejó en el tintero la última fotografía, la de Illa, subordinado de Sánchez, con Puigdemont:

Esos son solo algunos ejemplos a los que Sánchez suma hoy una fotografía, en estrecha colaboración con Salvador Illa.

Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

