Vicente Vallés estalla contra Pedro Sánchez por la foto de Salvador Illa con Carles Puigdemont

Fue la foto de la vergüenza.

Y también un signo más de la bajada de pantalones del Gobierno Sánchez con el prófugo Carles Puigdemont.

Porque en la tarde del 2 de septiembre de 2025 se produjo en la sede del Ejecutivo catalán una imagen que pasará a la historia del bochorno, la del socialista Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, retratándose y reuniéndose con el líder de Juntos por Cataluña.

Vicente Vallés, en su informativo en Antena 3 Noticias, le metió una sacudida bestial al inquilino de La Moncloa por permitir que Puigdemont se lleve para su colección otra instantánea de ese calado y que deje por los suelos la imagen de España:

Uno de los ejercicios en los que más a fondo se ha empleado Pedro Sánchez desde que llegó al poder es el de convertir en normal lo que nunca antes se había considerado normal.

Y enumeró todos los episodios perpetrados por Pedro Sánchez con tal de permanecer unas semanas o unos meses más atrincherado en la poltrona de La Moncloa:

Por ejemplo, gobernar habiendo perdido las elecciones. Por ejemplo, apoyarse en partidos independentistas cuyos líderes estaban condenados o en fuga. Por ejemplo, indultar y luego amnistiar a esos condenados y a esos prófugos. Por ejemplo, hacer coaliciones con partidos extremistas. Por ejemplo, gobernar sin presupuestos y anunciar que seguirá haciéndolo aunque se los tumbe el Parlamento.

Aquesta tarda he estat rebut pel president @salvadorilla a la delegació de la Generalitat davant la Unió Europea. Li agraeixo l’amabilitat i la conversa. En situació de normalitat democràtica, aquesta reunió s’hauria hagut de produir fa molts de mesos i no pas a Brussel·les sinó… pic.twitter.com/vctI4Uvk6a — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) September 2, 2025

Por supuesto, no se dejó en el tintero la última fotografía, la de Illa, subordinado de Sánchez, con Puigdemont: