'LA HORA DE LA 1'

El edil de Emergencias de Valencia manda a esparragar a Silvia Intxaurrondo: «Déjese de politiqueos, TVE está para informar»

Juan Carlos Caballero: "La televisión pública está para que los ciudadanos puedan estar informados"

Archivado en: Carlos Mazón | Generalitat Valenciana | Periodismo | PP - Partido Popular | RTVE | Silvia Intxaurrondo | Televisión

Silvia Intxaurrondo, presentadora de ‘La Hora de La 1‘ (TVE) trató de convertir una entrevista al concejal de Emergencias del Consistorio de Valencia en una especie de pira contra el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón (PP) por haber estado horas antes de que se desatase la alerta en un cónclave de la formación conservadora en la Región de Murcia:

La misma pregunta que le trasladaba a la delegada del gobierno concejal, porque ha habido muchas críticas, precisamente porque el presidente Carlos Mazón no estuvo presencialmente ayer preparando esa reunión del Servicio de Emergencias de la Generalitat. Pues en fin, para anteponerse, para prever un poquitito qué es lo que podía suceder hoy, intentar poner medidas, ¿no? Él estaba en un acto del Partido Popular en Murcia. ¿Usted lo ve normal o cree que debería haber estado presente en Valencia?

Juan Carlos Caballero, responsable de ese departamento municipal, le dio cumplida respuesta a la periodista por ir a buscar la confrontación política cuando lo que en realidad lo que esperaba era una entrevista en la que se informase a los ciudadanos de la evolución de la DANA y los posibles riesgos a evitar:

Bueno, yo creo que él está permanentemente en contacto y pendiente de la situación. No obstante, me permitirá que le diga que hoy los ciudadanos creo que esperan de nosotros información para protegerse, para ponerse a salvo, ¿no? Para politiqueos, pues ya cuando pase la alerta, si quiere, podemos comentar. Pero la televisión pública está para informarse y especialmente para que los ciudadanos puedan estar informados.

El zasca del edil de Emergencias del Ayuntamiento de Valencia dejó a la presentadora de la televisión pública con un deje rabioso y solo acertó a despedir a su entrevistado de este modo tan borde:

La televisión pública está para todo. Muchísimas gracias, señor Caballero.

Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

