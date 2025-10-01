Sarah Santaolalla acaba troleada tras obsequiar con una paletada a su ‘guardaespaldas’ Gabriel Rufián

La jugada le salió regulera.

La tertuliana Sarah Santaolalla quiso agradecer al diputado Gabriel Rufián (ERC) las palabras que tuvo en el programa ‘Directo al Grano’ (TVE) donde hizo una encendida defensa de ella y erigiéndose poco menos que en su ‘guardaespaldas’ para protegerla de las críticas efectuadas en comisión parlamentaria por VOX.

La comunicadora, salmantina de nacimiento, se echó al monte de sus redes sociales para darle las gracias al parlamentario catalán y no tuvo mejor ocurrencia que hacerlo en catalán.

Lo cierto es que las redes sociales se hicieron eco del mensaje posteado en X por Santaolla ya que, insistimos, ella nació en Salamanca y, por otra parte, Rufián es un político que suele hacer todas sus intervenciones en un perfecto español.

El cachondeo fue espectacular ante la paletada de la tertuliana de TVE:

Para verte a ti hablando en catalán ….

Que cuadro! pic.twitter.com/fESrGxtBqg — AzAHaRa🇪🇸 (@Azahara_H_) September 30, 2025

Corre, Sarah, corre, corre, el intelecto te está persiguiendo 🎵🎶🎶🎵🎵🎶https://t.co/EwD3Y0cfBH — Merinlove (@Maritina73) September 30, 2025

pero si eres salmantina y no sabes catalán. No te la des de políglota que todos sabemos que eres una choni analfabeta que solo sabes gritar. Perdón, cridar para que me entiendas. — JudiceBiker (@alpigo73726) September 30, 2025

Podemos si puede señalar a Ana Rosa Quintana, Susana Griso, Pablo Moto o Vito Quiles entre otro, eso si esta bien tócate los cojones, la izquierda puede pero si lo hace la derecha es fascismo — Rafael Tortosa Mercado (@rafatormer94) September 30, 2025

Por qué le escribes en catalán si: 1: No sabes y tienes que tirar de google.

2: Él nunca lo habla. Sois ridículos. — Fachosférico (@Fachosferic0) September 30, 2025

Sarah treu unes dades que ni se les creu ella mateixa. Tan sol repeteix les mentides que diu la seva parella. — Saavedra Muriel (@JB_Sour) September 30, 2025

A tirao de google copia pega jajajaj @SarahPerezSanta eres ridicula. — Jorge Gallgo (@jorgegallego85) September 30, 2025