TRAS UNA INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO DE ERC EN 'DIRECTO AL GRANO' (TVE)

Sarah Santaolalla acaba troleada tras obsequiar con una paletada a su ‘guardaespaldas’ Gabriel Rufián

La comunicadora se lanza a escribir el agradecimiento en catalán y el cachondeo en redes acabó siendo incontrolable

Sarah Santaolalla y Gabriel Rufián.
Archivado en: ERC - Esquerra Republicana de Catalunya | Gabriel Rufián | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | RTVE | Sarah Santaolalla | Televisión | VOX

La jugada le salió regulera.

La tertuliana Sarah Santaolalla quiso agradecer al diputado Gabriel Rufián (ERC) las palabras que tuvo en el programa ‘Directo al Grano’ (TVE) donde hizo una encendida defensa de ella y erigiéndose poco menos que en su ‘guardaespaldas’ para protegerla de las críticas efectuadas en comisión parlamentaria por VOX.

La comunicadora, salmantina de nacimiento, se echó al monte de sus redes sociales para darle las gracias al parlamentario catalán y no tuvo mejor ocurrencia que hacerlo en catalán.

Lo cierto es que las redes sociales se hicieron eco del mensaje posteado en X por Santaolla ya que, insistimos, ella nació en Salamanca y, por otra parte, Rufián es un político que suele hacer todas sus intervenciones en un perfecto español.

El cachondeo fue espectacular ante la paletada de la tertuliana de TVE:

Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

