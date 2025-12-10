  • ESP
El ‘nuevo Paco Salazar’ que estalla en la cara del PSOE: el núcleo duro de Pedro Sánchez, señalado por otro caso de acoso sexual

Escalofriante relato de una de las víctimas: "Te ofrece trabajo a cambio de un precio; puedes llegar a ser funcionaria o interina a cambio de sexo"

Archivado en: Francisco Salazar | Pedro Sánchez | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | Televisión

Paco Salazar, Antonio Navarro…. y que pase el siguiente.

El PSOE vuelve a estar en el ojo del huracán por un nuevo caso de acoso sexual.

Y otra vez al supuesto autor de los abusos hay que encontrarle en el núcleo duro de Pedro Sánchez.

La exclusiva, todo hay que decirlo, es de los compañeros de ‘Código 10’ (Cuatro), que han sacado a la luz las ‘lindezas’ de José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo (Galicia) y también alcalde de Monforte de Lemos.

Al menos 6 mujeres compartieron su testimonio con el programa que presentan Nacho Abad y David Alemán.

Tomé forma parte del Comité Federal del PSOE, lo que supone que es una pieza clave dentro del núcleo duro de Pedro Sánchez. Las denuncia de las presuntas víctimas de Tomé fueron puestas en el canal interno del partido contra el militante en activo.

Una de ellas relató que en la provincia de Lugo todo el mundo sabía lo que pasaba:

Era un secreto a voces. Todos lo sabe Tomé llevaba tiempo acosando a muchas mujeres del PSOE en el departamento gallego. Le da igual que seas militante, simpatizante, concejala, trabajadora, alcaldesa, periodista o diputada, no se salva ninguna. Se cree impune y es normal porque muchas de las mujeres que los hemos sufrido hemos dado las quejas a otros cargos.

Las víctimas lamentan que siempre se las pusiera a ellas en tela de juicio:

A las que se cuestionan siempre es a las víctimas, mientras ellos siguen ejerciendo su poder y su abuso sin que nadie les pare los pies. Algunas nos hemos tenido que distanciar del partido para no seguir sufriendo este tipo de conductas, pero no es justo que las que tengamos que irnos seamos nosotras.

Desde el PSOE de Galicia, Lara Méndez, secretaria de Organización, trató de esquivar la cuestión acogiéndose al argumento de que no conocía en detalle lo que había sucedido:

Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

