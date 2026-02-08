Una máquina de manipular y de derrochar dinero público.

RTVE derrocha enormes sumas en productoras externas, a pesar de contar con 7.000 empleados en plantilla.

Para el año 2024, la cifra destinada a contratos con empresas privadas asciende a 227 millones de euros, que se eleva a 243 millones si se incluye enero de 2025. Este gasto se produce al mismo tiempo que el ente público incrementa su presupuesto hasta los 1.200 millones, externalizando programas que son esenciales.

El presidente José Pablo López justifica las cuentas en el Congreso, cerrando el ejercicio de 2025 con un superávit de 45 millones, que se eleva a 55 millones al revalorizar inmuebles.

Además, reduce el presupuesto ejecutado de 1.263 millones en 2024 a 1.239 en 2025. Asegura que ahorra al contribuyente la cantidad de 37 millones al disminuir la compensación estatal de 589 a 552 millones. Los ingresos comerciales también experimentan un aumento, alcanzando los 85 millones, lo que representa un incremento del 23%.

Sin embargo, las cifras del despilfarro son evidentes. La Revuelta, programa de David Broncano, consume nada menos que 28 millones por dos temporadas. Por su parte, La promesa, producida por Boomerang TV, suma otros 15,7 millones junto con el Benidorm Fest 2025. Shine Iberia obtiene unos ingresos de 14,8 millones por MasterChef y sus derivados. En lo que respecta al año 2025, solo en enero, MasterChef Celebrity ya cuesta la friolera de 8,7 millones.

Las grandes productoras como Banijay (Shine Iberia y Gestmusic) acaparan un total de 47,8 millones en los once primeros meses del año. Mediapro factura cerca de los 50 millones por diversos programas y servicios. Otras empresas como El Terrat, Globomedia y La Cometa superan entre los 7 y los 9 millones cada una. Para el Benidorm Fest 2026, la nueva productora Sold Out ha fijado un coste de 3,9 millones, lo que supone un incremento de 1,2 millones respecto al año anterior.

Los sindicatos y el Consejo de Informativos han levantado la voz contra esta situación. Denuncian una falta de consideración hacia los empleados del ente público. Desde CCOO critican que la externalización no solo multiplica los gastos sino que también compromete la independencia editorial del medio. El Consejo ha convocado Viernes Negros para manifestar su oposición a la externalización de informativos, señalando que esto vulnera la Ley 17/2006 y advirtiendo sobre la falta de rigor periodístico en estos programas.

Enchufados y manipuladores en la parrilla

Figuras como Jesús Cintora, Ana Ruiz y sus respectivos equipos reciben salarios elevados en formatos cuestionables. RTVE ha decidido renovar La Revuelta de Broncano, acompañada por aumentos salariales previstos para los años 2026-2028. Programas como Mañaneros 360 y Malas lenguas han generado informes críticos por parte del Consejo. En respuesta, López ha acusado a estos medios de «mala praxis».

El Instituto Juan de Mariana ha revelado un sesgo notable en el contenido emitido. Un análisis indica que hay tres menciones críticas hacia la oposición por cada una dirigida al Gobierno. Se habla abiertamente sobre una «privatización de la línea editorial», donde se utilizan productoras afines al Ejecutivo para moldear narrativas ideológicas en eventos costosos como el Mundial de Fútbol en 2026 o la Eurocopa en 2028.

Desinformación y verificación en el ojo del huracán

La tendencia hacia la externalización agrava aún más los problemas relacionados con la desinformación. Los programas producidos por estas empresas privadas no cumplen con los estándares necesarios para una verificación adecuada del contenido público. El Consejo ha expresado su preocupación ante coberturas internacionales carentes del rigor necesario. A pesar del gasto total previsto para programas que alcanza los 392 millones en este año, con un ligero aumento respecto a 2023, La 1 consigue elevar su audiencia hasta el 12,2%.

Productora clave Gasto aproximado (millones €) Programas destacados El Terrat 28 La Revuelta Boomerang TV 15,7 La promesa, Benidorm Fest Shine Iberia 14,8 + 8,7 (2025) MasterChef series Banijay 47,8 (11 meses 2025) MasterChef Celebrity Mediapro ~50 (2025) Programas y servicios

Presupuesto total RTVE : 1.200 millones; un cuarto destinado a externos.

: 1.200 millones; un cuarto destinado a externos. Empleados internos : Un total de 7.000 personas subutilizadas.

: Un total de 7.000 personas subutilizadas. Ingresos comerciales : Alcanzan un récord histórico con unos impresionantes 85 millones.

: Alcanzan un récord histórico con unos impresionantes 85 millones. Críticas recibidas: Se habla de un sesgo alarmante con una proporción crítica de tres menciones hacia la oposición frente a una sola hacia el Gobierno.

De cara al año siguiente, RTVE planea aumentar aún más las externalizaciones bajo la justificación por parte de López, quien argumenta una falta evidente de recursos internos suficientes para cubrir las necesidades del ente público. El debate sobre eficiencia y manipulación está lejos de cerrarse mientras continúan fluyendo fondos públicos hacia empresas vinculadas estrechamente con el poder.