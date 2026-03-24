Belén Esteban frena en seco a Broncano por una broma de mal gusto sobre su marido

Belén Esteban mostró su carácter en La Revuelta de David Broncano.

Durante el programa, el presentador hizo un comentario jocoso sobre Miguel Marcos, su marido, y ella no dudó en cortarlo de inmediato: «Eso no te lo permito».

El incidente tuvo lugar en un episodio reciente donde la colaboradora de La Familia de la Tele compartía plató con María Patiño. La princesa del pueblo siempre defiende lo que ama con gran determinación, y esta ocasión no fue diferente.

El roce se produjo entre risas y anécdotas.

Broncano, famoso por sus comentarios mordaces, tocó el tema del matrimonio de Belén, que ha sabido mantenerse fuerte durante años a pesar de las críticas y la diferencia de edad con Miguel.

Ella, que antes había hablado emocionada sobre su hija Andrea Janeiro y su madre en Benidorm, cambió repentinamente el tono. «Nadie apostó por nosotros, pero les dimos una hostia con la mano abierta», expresó recordando cómo lograron superar los prejuicios. Todo esto sucedió en un ambiente distendido, pero con ese toque agudo que caracteriza al programa de La 1.

Para captar la magnitud del momento, puedes ver este instante clave en El Economista, donde se detalla el intercambio. La pregunta fue en base al sexo entre Belén y su marido, con una ambulancia de por medio… Ya se pueden imaginar el resto.

Belén no es nueva en La Revuelta. Ha tenido varias intervenciones memorables: predijo el share de las Campanas junto a Broncano y Lalachus, se coló en la realización e incluso entrevistó a Karol G, incluyendo una videollamada a su hija. En esa ocasión, la colombiana entró como «Bichota» y deleitó al público cantando «Papasito» y «Verano rosa». Belén, ferviente admiradora, la recibió entre gritos y midió cabezas con Broncano, una tradición del programa.

El espacio combina el mundo del corazón con toques cómicos. Broncano defiende a sus compañeros como Juan del Val, quien recibió el Premio Planeta por Vera, una historia de amor, mientras hace frente a las bromas de Jorge Ponce y Grison. «Pobre Juan del Val, se arrepintió del premio», bromeó Ponce; sin embargo, el jienense supo detener el ataque, al igual que hizo Belén para proteger a su marido.

El dúo formado por (Broncano) y (Belén) es realmente explosivo. ¿Cuál será su próximo cruce? La tele siempre nos tiene preparadas sorpresas.