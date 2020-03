‘Bombazo’: Cristina Seguí desvela que Palomera tiene a un hijo “enchufado” en Ferraz

Las redes están que arden, el vídeo de la socialista Esther Palomera ejerciendo una nauseabunda defensa a ultranza de la terrible gestión Pedro Sánchez en la crisis por el coronavirus ha desatado un aluvión de críticas.

Entre dichas críticas destaca una en particular, un escandaloso tuit de Cristina Seguí, tan explosivo como la propia defensa de Sánchez que hizo Palomera en el ‘Programa de Ana Rosa’ de este viernes.

La respuesta de Palomera ya dejaba ver que se trataba de un lío gordo, la muy buena defensora del gobierno de coalición salió a poner el pecho por su hijo, pero a su vez tildó a Seguí de «ignorante y difamadora», mientras aconsejó a los medios que dejen darle voz.

Pero la cosa no quedó allí, y se fue un poco más de las manos cuando intervino la socialista Elena valenciano, quien demostró toda su indignación ante la aseveración de la escritora y afirmó que lo que dijo era mentira, que el hijo de Palomera estudia y trabaja «en verano, cuando puede».

Sin embargo, la periodista de Ok Diario respondió con un tuit demoledor y definitivo, desvelando nombre, apellido, cargo, cuenta de Twitter y hasta el futuro prometedor del tan mencionado y amado hijo de Esther Palomera.

Hay que tener presente que toda esta polémica ha tenido lugar por la férrea defensa de Palomera respecto del Gobierno socialista en esta gestión que mantiene a España como uno de los más grandes epicentros por el coronavirus.

Esto fue lo que dijo en el ‘Programa de Ana Rosa’:

Palomera: Lo primero que tiene que hacer el Gobierno es dar el nombre de quién fue el proveedor a través del cual compró ese material, porque homologado estaba.

Ana Rosa: No estaba homologado.

Palomera: Estaba homologado por la Unión Europea, estaba homologado Ana.

Ana Rosa: Qué no Esther, que no, no estaba homologado.

Palomera: Vale, pues no, si no nos creemos la documentación que nos facilitan… No podemos dudar permanentemente de todos

María Claver: Pero si nos tienen que decir qué empresa, eso es lo que nos tienen que decir, aquí hay un intermediario, dígame usted la empresa, díganos los nombres y apellidos de los expertos, que tengan claridad en las cosas Esther, es que es muy importante, yo trato de se positiva, estamos en medio de una crisis, de esta hay que salir, hay que salir como sea, pero ya está bien, ya está bien, desde el minuto uno todo esto… hay que hacer las cosas bien y la están haciendo rematadamente mal.

Ana Rosa: Oye, hay que ser también un poco críticos.

Palomera: Ahora todos somos expertos en gestión de crisis, epidemiólogos, científicos.

María Claver: Yo no soy experta, ni seguramente la más lista del barrio, pero el 3 de febrero dije «oye lo de China una broma» y lo tengo por escrito en Ok Diario, y estos señores tienen responsabilidades de Gobierno.

Palomera: Pues felicidades maría porque aquí, aquí, todos relativizamos lo que estaba pasando.

Ana Rosa: ¡No, no, no Esther, no! ¿Te saco hoy dos artículos que me hicieron por alarmista y decir que estábamos haciendo un show por ponernos una mascarilla, te lo enseño? ¡En febrero eh! Aquí unos sí y otros no.

Palomera: Ana, aquí en este plató tu y yo nos hemos dado abrazos y nos ido de viaje, diciendo a la gente que no tuviera miedo

Ana Rosa: No es verdad Esther, aquí una parte decía eso y una parte que no.