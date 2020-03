Prisión para una persona que reiteradamente desobedeció el confinamiento y agredió en Betanzos a la Guardia Civil

El juzgado de guardia de Betanzos envía a prisión provisional a una investigada por incumplir el confinamiento y lesionar a un agente y todas las partes intervienen por vídeo-conferencia excepto la juez y el letrado judicial.

Estamos en el siglo de la Inteligencia Artificial –IA– y con medios, pero la mediocridad de los políticos e incompetentes que los rodean, hacen que tengamos los medios infra-utilizados o que monten estructuras que son hechas para otros fines que para nada tienen que ver con los que nos dicen. La corporación del Consejo general de la Abogacía, se encargó en principio de llevar a cabo como si fuera administración pública, el sistema de transmisión electrónica conocido como LEXNET, gastando una cantidad ingente de recursos económicos públicos, para que luego la Unión Europea les dijera que no era correcto al no ser administración pública. Lo grave de todo esto es que el sistema es vergonzoso,inoperativo,indecente y que además compite con otros de cada reino de taifas o comunidades autonómicas — CCAA–, que en la mayoría de los casos son mejores pero están inutilizados, está es la constate que vivimos en nuestra nación España, no es de extrañar que la UE se niegue a mantener a vagos e incompetentes. Duplicidades, gastos económicos innecesarios,nadie responde por dichas pérdidas y pésimas gestiones, avalando la máxima: «Como es de todos, nadie responde, gastemos a placer».

El Consejo General del Poder Judicial, otro muerto con cáncer social extendido, sólo hace montar estructuras y se olvida de ejecutar sus misiones u obligaciones, y ahora todos centrados en su elección cuando la mayoría lo tenemos muy claro, el gobierno de los jueces debe ser elegido por votación universal de todos los españoles, así terminaríamos con la incompetencia y la indecencia que muestra. Un ejemplo de los de muchos que se puede ver en estos tiempos de cuarentena se dio en un pueblo de Galicia, Betanzos; se detiene a una persona por agresión a los Guardias Civiles, y todos han intervenido por videoconferencia excepto la juez y el letrado de la administración que estaban de guardia.El CGPJ, y los juzgados no quieren enterarse de la realidad del mundo actual, ni quieren ni tienen intención de aplicar las nuevas tecnologías y el saber científico a la justicia y al estado de derecho, ni la legislación vigente. Estos tiempos que vivimos muestran que las TIC son imprescindibles y que quieran o no, la sociedad de la información y las nuevas tecnologías son una realidad de este siglo que no se pueden obviar.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Betanzos, en funciones de guardia, ha decretado la prisión provisional, comunicada y sin fianza de una mujer investigada por incumplir el confinamiento derivado del estado de alarma en varias ocasiones y, ayer, protagonizar un incidente con efectivos de la Guardia Civil de Sada, durante el cual presuntamente le causó a uno de ellos “importantes lesiones”. La jueza ha tomado esta medida, según especifica en el auto, “dada la gravedad de los delitos reseñados y el claro peligro de reiteración delictiva”.

De las diligencias practicadas hasta el momento, según consta en la resolución, se desprende que, desde el inicio del estado de alarma, se instó a la mujer “en numerosas ocasiones” a la obediencia de la orden de confinamiento. Sin embargo, hizo “caso omiso” y se mostró “en todo momento desafiante, insultando a los agentes, llegando a escupirles y entorpeciendo gravemente su labor”. En concreto, constan requerimientos de los agentes los días 21, 23 (en dos ocasiones), 24 y 25 de marzo, tras los cuales le abrieron diligencias policiales por desobediencia. “Sin perjuicio de llevar a cabo una posterior calificación más amplia, se puede afirmar que los hechos por los que se siguen las presentes actuaciones revisten los caracteres de un delito de atentado para el que figura prevista la pena de prisión de 6 meses a 3 años”, indica la jueza.

En el auto destaca que es “evidente la gravedad de esta presunta conducta ilícita, que crea una gran intranquilidad y desasosiego”, al tiempo que advierte que “se podría repetir de no adoptarse medidas”.

Todas las partes implicadas en el procedimiento intervinieron, por primera vez en Betanzos, por videoconferencia, a excepción de la jueza y del letrado, que se encontraban en el juzgado de guardia. Tanto la abogada de la detenida, como la propia arrestada y la fiscal participaron en la vista sin necesidad de desplazarse al edificio judicial.