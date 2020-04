Razones contra la sin razón

Justicia y derecho las palabras más repetidas entre los que expresaron sus razones para firmar la petición creada hace seis años en un portal de internet por la readmisión de los agentes de la Guardia Civil que fueron perseguidos y expulsados del servicio por solicitar el derecho de asociación. He aquí una muestra de las mismas:

“Son compañeros y han trabajado mucho por nuestros derechos y libertades”, “porque ya está bien de que, quien defiende los derechos de los ciudadanos, tenga menos derechos que un inmigrante”, “todo español, independientemente de su profesión debe tener garantizados todos y cada uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Cualquier vulneración de estos derechos supone en todo caso una capacidad ilegitima de control más allá de lo razonable que pueda tener cualquier estado democrático.

Los Guardias Civiles no deja de ser ciudadanos y españoles por ser supuestamente fuerza de seguridad del estado, ni estos ni los militares carecen de derechos por razón de su profesión. Deben tener su derecho de asociación al mismo nivel que el mío, ni más ni menos”, “es de justicia”.

Lo mismo que hablamos de derechos tenemos que hablar de garantías de sus derechos procesales y de defensa, no es posible que se haya organizando desde el poder una operación delictual como la columna con implicaciones de jueces togados militares en le esfera civil por el ejercicio de derechos constitucionales y no se haya abierto una investigación al hacerse públicos tan graves documentos.

A esto hay que unirle las sentencias que condenan al estado español por detenciones ilegales, y por expulsiones de los UMD verdes o Guardias Civiles Democráticos sin que hasta la fecha ni se hayan ejecutado ni las sentencias Sentencias no ejecutadas ni exigidas sus reparaciones por los grupos políticos ni las resoluciones del propio parlamento de España.

Aquí y ahora hablamos de la “ libertad de y de la dignidad en la Guardia Civil y a todos los Guardias Civiles”, “es lo justo”, “todo mi apoyo y agradecimiento a quienes llevaron en tiempos muy difíciles, la lucha por nuestros Derechos”, “contra las injusticias”, “cúmplase lo acordado”;

Nadie puede ser expulsado de su trabajo, por reclamar sus derechos, es un derecho constitucional y democrático, la libertad de asociación y de expresión para conseguir fines comunes”, “es necesario que los Guardias Civiles Democráticos que se pusieron de pie y denunciaron la corrupción y las graves acciones delictuales como la Operación Columna sean reintegrados en todos sus derechos. Mientras esto no suceda y se ejecuten las sentencias ganadas por ellos en los más altos tribunales de España y Europa. España seguirá con la democracia secuestrada”, “porque es de justicia”, “por justicia”, “por hacer justicia con ellos”.

Son nuestros héroes, gracias a ellos tenemos asociaciones y voto en el consejo, antes éramos unos mandados y nos tenían callados como buenos soldados de los años 40”, trabajando las veinticuatro horas, los trescientos sesenta y cinco días del año y sin seguridad social, su readmisión es nuestra dignidad.

Es vergonzoso e indignante que pasen los gobiernos de distintos colores con la bandera de las libertades, y sin embargo se olviden de ellos”, “se cometió una grave injusticia con ellos”, “sus justas reivindicaciones para el bien de todos les ha llevado a sufrir injusticias y ya es hora de readmitirlos y darles sus legítimos derechos”, “es de justicia, por una injusticia del estado español”, “por derecho democrático”, “porque es de JUSTICIA”, “una causa pendiente de la democracia” “lo que es justo, es justo.

No hacen falta más razones”, “por ser de Justicia restablecer los derechos profesionales de quienes han luchado por las libertades civiles y derechos laborales en la Guardia Civil. Mi solidaridad y reconocimiento a su valentía y compromiso cívico”, “porque mientras existan represaliados por sus acciones y actos democráticos, no se puede afirmar que hay democracia”, “por los derechos de los Guardias Civiles. No+Injusticias, No+Miedo, No+Silencio”.

Diversas acciones y gestiones se siguen llevando a cabo con tal finalidad, la solución está en manos del Gobierno de España, y no es otra que la voluntad política de poner remedio y fin de una anomalía democrática con la rehabilitación de los mismos.

Y para no extendernos más, todo nuestro apoyo incondicional, “fueron pioneros en la defensa de nuestros derechos” “porque estamos en un país “democrático” y no una dictadura. Les debemos mucho”, “creo que tienen todo el derecho”, “es justo que se readmita a quién ha luchado por el reconocimiento de derechos”, “fueron expulsados por pedir lo que a posterioridad se ha considerado legalmente justo, “por justicia y porque se lo merecen y porque la constitución se lo permitía y lo que sí no permitía, fueron los actos corruptos hechos en democracia con métodos ilegales y delictuales por cada gobernante de turno.