España se harta de mentiras, muertes y confinamiento: gran cacerolada para echar a Sánchez e Iglesias

Dicen los convocantes, como siempre con la única difusión de las redes sociales y silenciados por los grandes medios y sobre todo por el duopolio televisivo, que “va a ser la cacerolada definitiva”. La cita es este sábado 2 de mayo, en tu balcón, a partir de las 21 horas.

La cita es sencilla: tener una cacerola a mano y hacerla sonar a las 9 de la noche como señal de repulsa a los bulos del Gobierno de Pedro Sánchez y a las tropelías que, junto a Pablo Iglesias y otros, están cometiendo en la nefasta gestión del Covid-19.

A través de Facebook, Twitter o WhatsApp convocan no sin dificultades, porque todos son intentos de silenciarlo comolos verificadores de Facebook o WhatsApp que se han convertido en cómplices del Ejecutivo. Esto denuncian, por ejemplo, algunos de los convocantes a través del teléfono:

“Whatsapp de la cacerolada contra el gobierno el próximo día 2 a las 9 de la noche!!!! No dejan enviarlo, aunque sea de uno en uno. Por favor hacer lo que sea para enviarlo a todos los amigos es muy importante. (Yo le puse esos emoticonos delante y así no lo reconoce el sistema y me deja enviar más)” (sic).

Mal se le empieza a poner a Pedro Sánchez el Estado de Alarma porque el pueblo ya no tolera más su gestión. El presidente del Gobierno ha vivido muy amodorrado estas semanas en las que ha mantenido en confinamiento a los ciudadanos españoles. 48 días con sus noches y 25.100 muertos que, hasta el momento, no parecían hacer mella en Sánchez.

Es más, desde Moncloa impulsaron y alentaron ese momento de las ocho de la tarde para que los ciudadanos salieran a aplaudir a los sanitarios y que así el Gobierno capitalizase esa ola a favor para ponérsela en su haber.

Pero las tornas comienzan a volverse en contra. Hasta la fecha las salidas de los ciudadanos a los balcones de sus casas habían oscilado entre las salvas de aplausos y la machacona canción de ‘Resistiré‘ del Dúo Dinámico y sus múltiples versiones.

Sánchez y los suyos respiraban porque poco a poco estaban consiguiendo tener aborregado al personal y que encima hubiera algún vecino socialista o podemita que contribuía al caldo de cultivo haciendo del instante de los aplausos el ‘guateque del balcón’.

Pero el pueblo se ha cansado y desde el balcón ahora se va a exigir la dimisión de Pedro Sánchez por su desastrosa gestión en la crisis sanitaria, una gestión cargada de mentiras, errores y negligencias que están costando muchas vidas, 25.100 (dato de este sábado), decenas de miles de infectados y la ruina de millones de españoles.