Así negaba Pedro Sánchez pactar con Bildu, con los que ahora firma polémicos acuerdos

Pedro Sánchez está dispuesto, a lo que sea, para permanecer en Moncloa.

Traicionar sus principios no supone un problema. Así lo demostró formando un Gobierno con quienes “no le dejarían dormir tranquilo” y con sus negociaciones con Euskal Herria Bildu para garantizar seguir disfrutando de los ‘poderes especiales’ del estado de alarma.

Desde el Partido Popular realizaron un vídeo recopilatorio de todas las veces que, desde abril de 2015, Pedro Sánchez rechazó energéticamente cualquier opción de pactar o de negociar con Bildu.

El líder del PSOE afirma en distintas entrevistas que no pactaría, ni se reuniría con dicha agrupación política. Incluso, interrogado por el periodista Cake Minuesa, Sánchez afirma que “esa es una pregunta que ofende”.

“Con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar, con Bildu no vamos a pactar”, afirmó en tono ‘chulesco’ en abril de 2015.