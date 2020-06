Entrevista a Francisco Pajuelo (Asociación PROGC): «La directora general de la Guardia Civil debería dimitir por cesar a De los Cobos»

La Asociación PRO Guardia Civil (APROGC) ha emitido un comunicado tras conocerse que el coronel Diego Pérez de los Cobos fue cesado «por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento».

«Según el documento estaríamos ante la confirmación inequívoca de que el Coronel Pérez de los Cobos no fue cesado como fruto de una política de una «reestructuración y conformación de nuevos equipos», si no como consecuencia de negarse a incumplir una orden ilegal, como era informar sobre el desarrollo de una investigación en el marco de actuaciones de la policía judicial. El escrito disipa igualmente cualquier duda sobre la dimisión del anterior DAO, Teniente General Laurentino Ceña Coro, el cual abandonó su cargo, el más alto que puede alcanzar un guardia civil, por no aceptar que se produjera semejante ataque a la neutralidad del Cuerpo y a la profesionalidad de un oficial con una carrera impecable».

‘El Quilombo’ de Periodista Digital conversa con el portavoz de APROGC, Francisco Pajuelo, que afirma que «pedimos la dimisión de la directora general [María Gámez] porque es la que promueve el cese de De los Cobos». En relación a Marlaska, Pajuelo prefiere no entrar en valorar motivaciones políticas.

«No cabe ninguna duda de que nos encontramos ante unos hechos gravísimos que atentan contra nuestra neutralidad»