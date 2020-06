Un teniente coronel del Ejército se enfrenta a Sánchez y hiela Moncloa: «No te debemos lealtad, patán mentiroso»

No es un ‘don nadie’ o un recién llegado al Ejército. Enrique Area Sacristán es teniente coronel de Infantería, doctor por la Universidad de Salamanca y además, en sus ratos libres, es un prolífico bloguero.

Sus escritos provocan muchas veces urticaria en el actual ministerio de Defensa pero su último post, que apunta directamente al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, lo que ha causado es un auténtico ‘estado de alarma’ en La Moncloa de Iván Redondo.

El teniente coronel comienza recordando que ·el presidente Pedro Sánchez ha solicitado, además de tiempo, unidad y lealtad institucional para que la ciudadanía recupere su vida y se reconstruya el bienestar común”.

Después desarrolla sus pensamientos: “Lealtad institucional es un concepto jurídico y ético que cuadra estupendamente con la Administración Pública y hace referencia a la obligatoriedad de prestarse ayuda entre sí para todos los involucrados en mantener el bienestar de los ciudadanos, hoy hablaríamos en realidad de su supervivencia. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas lo recogia en el apartado «De las Administraciones Públicas y sus relaciones» y lo desarrollaba en el artículo 41 (derogado por la Ley 40/2015)”.

Considera que “leer ese artículo en estos tiempos de insumisos sobrevenidos, incumplidores legislativos y demás ralea seudopolítica pone los pelos de punta. Alguien tendrá que explicar algún día porqué si legalmente ‘las Administraciones Públicas deben respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias’ los insumisos de ciertas Comunidades históricas no van a la cárcel, pero si a mí se me ocurre robar una gallina me arriesgo a que me entrullen 3 años. Aun así, no me cabe ninguna duda de que las personas deben ser leales a las Organizaciones de las que forman parte, pero tampoco albergo ninguna incertidumbre sobre la necesidad de que las organizaciones lo sean también con sus ciudadanos, sus afiliados, sus trabajadores o sus clientes.

El teniente coronel Enrique Area Sacristán.

Además de otras cuestiones, en un momento de su reflexión considera que “un Jefe de Gobierno solicita lealtad a la oposición tras incumplir todas las razones por las que, actualmente, es jefe del Gobierno. Un jefe de la Oposición solicita lealtad al jefe del Gobierno tras descubrirse que todos los datos en los que se basan los cálculos económicos del país están falseados. Un diletante político acepta con sumo gusto cubrir todas y cada una de las pifias que realizan sus jefes, porque en ello le va el futuro; un futuro en el que reclamará lealtad institucional ante las equivocaciones propias”.

Lanza, el teniente coronel Area Sacristán, unas preguntas demoledoras: “¿Debemos ser leales a la canallada que perpetra el Gobierno con la cosa pública en el caso de los gastos de compras y contratos con ocasión del estado de alarma? ¿Debemos lealtad al político que aún tiene la desfachatez de predicar lo que se debe hacer cuando él pudo y no quiso? ¿Debemos cumplir con el deber de la lealtad ante el que nos ofende o nos perjudica? ¿Es lógico mantenerse leal al que engaña y lo mantiene?”.

Y concluye con la frase más demoledora para Sánchez y el Gobierno: “Respetemos la lealtad que se debe a quién lo merece, pero jamás la lealtad perruna a un tipo tan incompetente, mentiroso, malintencionado, patán y tramposo como Sánchez. Nunca se ha demostrado, pero yo intuyo que nos iría mejor”.