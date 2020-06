La pregunta de Bertrand Ndongo que deja retratados a los de siempre: «¿Hay negros que odian a blancos simplemente por serlo?»

Desde hace semanas las protestas se han adueñado de las calles en Estados Unidos. Todo se originó a raíz de la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía en Minneapolis. Pronto llegaron las movilizaciones condenando este suceso y se produjo un levantamiento mundial contra el racismo, el Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan). Pero, en medio de la pandemia por coronavirus, estas protestas se han caracterizado por su violencia y actos delictivos, un enfoque muy distinto a la lucha contra el racismo o la brutalidad policial.

Y es que, aprovechando esta situación, un importante número de criminales ha intentado conseguir productos de forma ilegal y destrozar por completo algunas de las tiendas más codiciadas.

Cualquier tipo de discriminación debe ser denunciada, independientemente de la ideología o condición social del sujeto. Bertrand Ndongo, conocido como ‘el negro de VOX’, ha lanzado una pregunta en su cuenta de Twitter sobre una cuestión que nadie denuncia. «¿El racismo a la inversa existe?», pregunta el simpatizante del partido de Santiago Abascal y aclara, «es decir, negros que odian a blancos simplemente por ser blancos«.

¿El «Racismo» a la inversa, existe?

Es decir negros que odian a blancos simplement por ser blancos. — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) June 15, 2020

Cristina Seguí: «Y el de los hombres y mujeres que comercializan con mujeres»

La periodista Cristina Seguí respondía al de VOX añadiendo: «Y el de los blancos que comercializan con los negros, y el de los hombres y mujeres que comercializan con mujeres, y el de los LGTB que comercializan con gays para gremializar a la sociedad y provocar guerras civiles y modelos de negocios generados de ellas».

Y el de los blancos que comercializan con los negros, y el de los hombres y mujeres que comercializan con mujeres, y el d elos lgtbi que comercializan con gays para gremializar a la sociedad y provocar guerras civiles y modelos de negocios generados de ellas. https://t.co/WTmAzVDncq — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) June 15, 2020

Rápidamente la publicación se ha llenado de comentarios. «Por supuesto que sí, racismo hay de todas formas y colores«, comentaba un usuario. «Durante los 3 años que estuve de misión en Haití no hubo día que al cruzarme con un haitiano no me llamara «ti blanc dé merd» y me señalaba del dedo entres risas y mofas», relataba un internauta. «Una de las sociedades más racistas a nivel mundial es la jamaicana, en donde gran parte de su población es de origen negro y desprecian a los blancos», explicaba otro tuitero.