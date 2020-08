Que los ciudadanos decidan, es un derecho constitucional

La Justicia no está ciega está cara al Sol. Tendrás tanta justicia como dinero tengas para pagarla, una realidad asumida por la población.

“Que los ciudadanos decidan” en vez de que los jueces y políticos decidan por todos. La experiencia demuestra que el control judicial por los gremios es caótica y corrupta.

Nuevamente surge el debate ante la renovación de una institución –“Consejo General del Poder Judicial”, –CGPJ– que ha demostrado ineptitud por todos los lados, lo que a los ciudadanos les da igual porque la justicia ni funciona, ni es justa, ni es legítima, ni se le espera.

El debate está servido, unos quieren que este órgano viciado, sea elegido por el parlamento y otros que lo sea por su gremio, por las asociaciones judiciales, debate que ignora que hay otra forma de elegir más democrática que evitaría el poder de los grupos que centran el debate, sólo, única y exclusivamente en sus intereses gremiales, por no llamarlos de otra forma.

Otra de las fórmulas sería eliminarlo, lo cual estamos seguro haría más competente a la justicia, trasladando sus funciones al ministerio de justicia, lo que redundaría por lo menos en menor gasto, más eficiencia y más eficacia, lo que no estaría mal visto por la UE y por todos los ciudadanos porque el ente viene a ser un nuevo refugio de elefantes a servir a los intereses de los que los han propuesto y elegido.

Poner fin a la utilización política de uno de los poderes claves de una sociedad, nos llevaría a empoderar a toda la sociedad, y si es ésta la que participa mediante una elección general con un colegio único en toda España, con el voto universal y secreto, devolvería la fe en la justicia y sobre todo sería un puntal de ajuste de cuentas cuando la justicia y los profesionales jueces y magistrados doblan sus rodillas ante los poderosos, con interpretaciones y argumentaciones que desde el conocimiento popular son cuando menos escandalosas e inasumibles. La justicia debe ser igual para todos, y en España se tiene la sensación y la creencia de que no es así.

La práctica diaria en la realidad de cada día, cada vez que el justiciable se acerca a la justicia y especialmente al poder judicial CGPJ, demuestra que no es una institución que sirva para algo. Los ciudadanos reciben cada día tarde y mal y si reciben contestaciones a sus reclamaciones, todas estandarizadas y diciendo lo mismo, en una palabra, burocracia e incompetencia, cuando no burla a la ciudadanía.

Cada cinco años, en esta ocasión más porque los padres de la patria no se ponen de acuerdo, cada uno quiere poner a los suyos, para de este modo que la justicia no vaya contra sus intereses y se arrodille ante los suyos, sean personas o intereses. Lo que ha puesto a la justicia al borde del desprestigio, y al borde del ridículo, ya nadie cree en ella, y a mayores ya se escucha, cuando se dicta una sentencia en el rumor popular como una broma extendida : “Sentencia emitida en nombre de su Majestad el Rey”, para mayor cachondeo.

Para terminar Ya, Una celebre escritora conocida por Ayn Rand año 1950 dijo: «Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada; Cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes sino con favores, Cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno por las influencias más que por su trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti; Cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un auto-sacrificio , entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada».