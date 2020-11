El rotundo contragolpe de Macarena Olona a Mónica López (TVE): «¿Que no me creo que ha ganado Biden? Pero, ¿se lo cree usted?»

Era la última pregunta. Como es habitual en ‘La hora de la 1′, la entrevista con el invitado en plató se cierra con alguna cuestión de los espectadores, en ocasiones nada ‘inocente’, hecha llegar por la vía de las redes sociales.

A Macarena Olona se le preguntaba por la derrota de Donald Trump en las elecciones estadounidenses.

La de VOX contestó lo siguiente: «Nosotros hemos manifestado, frente a lo que trasladan los medios españoles, que estamos a la espera de que concluya el proceso electoral en Estados Unidos para pronunciarnos sobre algo que los medios de comunicación ya han dado por hecho. Cuando concluya ese proceso electoral que es bastante más complicado que el que conocemos aquí en España será el momento de hacer una valoración y dar la enhorabuena al ganador.»

La presentadora, Mónica López, la interrumpió: «¿No se cree que haya ganado Biden?»

Olona la fulminó pero sin perder la compostura: «¿Se lo cree usted?». Acto seguido le puso un poco de gomaespuma a la situación: «Perdón, que no está aquí para contestar, pero desde luego que si uno tiene un conocimiento del proceso electoral de EEUU sabrá que no ha concluido.»

López ya no quería saber nada de la historia: «Lo veremos». Pero Olona sí: «Es que nosotros somos serios, señora López»

La representante del partido de Santiago Abascal también tuvo un rifirrafe con Daniel Basteiro, director de infoLibre.

El periodista del digital de izquierdas quiso saber por qué Abascal aún no había comunicado un cambio en su patrimonio al Congreso. En concreto, Basteiro se refería al nuevo chalet del líder de VOX, que algunos tasan en un millón de euros:

Lamento corregirle la valoración de la pregunta y se lo digo como jurista no como política. La normativa establece que los diputados tenemos obligación de declarar nuestros bienes y derechos al inicio de la legislatura y al final de la misma para constatar las variaciones y también si se produce una modificación. Pero no se establece un plazo por lo que el presidente de VOX no ha incumplido ningún plazo que ponga en duda su ejemplaridad. Insisto, no hay un plazo para comunicar ese cambio de patrimonio. Esa comunicación se va a producir pero no será cuando los medios de comunicación quieran. Esta cuestión saltó dos días antes de la moción de censura para hacer algún tipo de símil con la situación del vicepresidente segundo.