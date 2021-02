Alfonso Serrano (PP de Madrid): «El Zendal puede curar el Covid, lo que no tiene cura es el odio de la izquierda»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido que lo que está sucediendo en el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal es «una vergüenza nacional» con los «sabotajes impresentables» que dicen que se están produciendo y ha acusado a los grupos de izquierda de ser los que lo «boicotean».

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha conversado con ‘El Quilombo’ para denunciar el sectarismo de la izquierda en torno al Zendal que llega al punto de creer que hay activistas sindicales infiltrados haciendo sabotajes en el hospital.

Cables desenchufados y cortados, puertas rotas, interruptores partidos, sistemas de ventilación desconectados, robos de piezas y dispositivos y en taquillas… las instalaciones del Hospital Enfermera Isabel Zendal están sufriendo sabotajes diarios en los dos pabellones en los que se atiende a enfermos covid-19, según ha informado ‘El Mundo’.

«Hay sanitarias como esta noticia que son noticia por insultar y lo que buscan son minutos de gloria en televisión y libelos de la izquierda radical».

«No es normal que haya denuncia sobre incidencias en el baño y vayas ahí y te encuentres con empacadores y pijamas en el wáter. No es normal que se diga que no hay agua caliente y cuando vas te encuentras con la caldera desconectada o los cables cortados. Lo que es criminal es que un hospital se ponga en jaque la salud de los pacientes. No es normal que cuando se necesite en plena urgencia un carro de parada hayan desaparecidos como ventiladores de un respirador o un languiroscopio».

«No tenemos un liderazgo nacional, cada CCAA hace la guerra por su cuenta»

«El Hospital Isabel Zendal ya ha atendido a más de mil pacientes, ha evitado el bloqueo de la sanidad y resiste campañas políticas y sabotajes»

La Comunidad de Madrid acierta y hace frente a la mayor campaña de bulos por parte de la izquierda. @SerranoAlfonso te lo cuenta en #PlenoAsamblea 👇 pic.twitter.com/9pqbKmRcO9 — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) February 4, 2021

Quieren a la gente en las colas del hambre, arruinada, para que sean presas de sus políticas. @IdiazAyuso a Podemos en #PlenoAsamblea. pic.twitter.com/x7ruxt7nqr — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) February 4, 2021