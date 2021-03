Yolanda Estrada (PP): «Frente al intento de censura de la izquierda, los madrileños votaremos»

El miércoles 10 de marzo quedará en la retina de muchos madrileños por el intento de amordazar a los votantes de la Comunidad de Madrid por parte de la izquierda.

Si. Y utilizo el verbo “amordazar” de la misma manera que podría haber utilizado el de “censurar” ya que ambos nos llevan a estados en los que la libertad se limita. Este miércoles hemos vivido el peor intento de censura a nuestra libertad. Han pretendido evitar que los madrileños nos expresemos democráticamente en las urnas.

Censura que es contraria a esa libertad intrínseca a nuestra Comunidad. Censura orquestada por una izquierda dirigida desde la cocina del señor Redondo en Moncloa y con la cooperación de Ciudadanos desde la Asamblea de Madrid.

Pues no ganarán. Los madrileños queremos VOTAR. Esa desobediencia institucional por no acatar una convocatoria en tiempo y forma de la presidenta Ayuso para que los madrileños digamos en libertad si queremos más Ayuso o no. Ese fraude de intentar esquivar la Ley y unas elecciones democráticas presentando mociones de censura una vez disuelta la Asamblea. Esa forma filibustera de entender la democracia. Esa actitud de izquierdas y de Cs. Será respondido en las urnas. Sin ninguna duda. El próximo 4 de mayo.

Y una reflexiona sobre las líneas rojas que la izquierda cruza una y otra vez en busca del poder. Da igual. No tienen freno. No tienen pudor. Y en esta “estrategia de censura a los madrileños” han necesitado la cooperación necesaria del Presidente de la Asamblea de Madrid de Cs. ¿Por qué teme la izquierda que hablemos los madrileños?

Esto me recuerda a aquella monitorización a todos los españoles para controlar y minimizar las críticas al Gobierno de Sánchez e Iglesias. Aquella censura instaurada y reconocida oficialmente por el General José Manuel Santiago en rueda de prensa. Censura que trataba de mitigar la crítica al Gobierno por la pésima gestión de la pandemia, de la crisis sanitaria, económica y social.

¡Qué poco confían Sánchez, Iglesias, Errejón e incluso el mismo presidente de la Asamblea, de Cs, en la democracia!

Confían tan poco que el plan “urdido” no llegará a buen puerto. Y los madrileños podremos votar. Y decidiremos qué tipo de políticos queremos al frente de la Comunidad.

Y no hay opción. Sólo hay dos alternativas, como ha dicho la presidenta Isabel Díaz Ayuso. O socialismo o libertad.

Por un lado, el socialismo. Radicalizado en sus postulados, con tintes autoritarios y populistas. Cuyo único objetivo en Madrid es limitar nuestra libertad para que no seamos el muro de contención de las políticas comunistas del Gobierno de Pedro Sánchez.

Por otro, la libertad. Una Comunidad que respire libertad. Que la defienda sin fisuras y con convicción. En la educación, en la sanidad, en la economía, en la información. En todas las esferas de nuestra vida. Una libertad que ha supuesto enfrentarse a la Izquierda, desde la más radical a la más moderada. Con un objetivo. Progresar. Ser presente y futuro.

No hay más opciones. Y si se diluye la defensa de la libertad en varias opciones, el socialismo ganará.

No hay ninguna duda. Ayuso representa esa libertad. Y eso asusta a la izquierda. Por eso es tan importante unirnos todos en torno a esa persona que nos representa. La unión de todos aquellos que defendemos la libertad. Que queremos que Madrid siga siendo una Comunidad próspera, de ilusiones, proyectos, futuro. Una Comunidad referente internacionalmente. Una Comunidad innovadora, de talento. Una Comunidad que tiene al frente a una mujer que no teme enfrentarse a quien ha hecho tanto daño en tan poco tiempo a nuestro país. A ese Gobierno perjudicial para todos.

Una mujer. Ayuso. Que a pesar de todas las campañas y cacerías personales. Ha sabido demostrar que a ella no la achica nadie. Y que nadie va a arrinconarla. Ni ella, Ayuso, va a dejar jamás que la vida de los madrileños pase a manos de la izquierda tras oscuras y opacas reuniones en despachos sin luz ni taquígrafos y a la espera de saltar a la yugular de todos los madrileños como ha sucedido en Murcia.

No lo va a permitir. Y se adelantó a lo que parece más que obvio y evidente que estaba pactado. Y por eso ha hecho tanto daño.

Y entonces han intentado frenar la decisión que solo ella como Presidenta podía acordar. Disolver anticipadamente la Asamblea y convocar elecciones.

Todo estaba perfectamente organizado y coordinado, todo estaba orquestado porque quieren impedir que Ayuso nos deje hablar a todos los madrileños.

Pero. Perderán. Y entonces yo exigiría dimisiones en cascada. Desde el primero hasta el último de los artífices de tal esperpento democrático. Sin duda pretenden una de las mayores agresiones que puede sufrir una persona libre. El intento de censurar nuestro derecho a expresarnos libremente en las urnas.

Un demócrata, un liberal. Jamás debería aceptar esto. Y no me vale que en las teles unos digan una cosa y en la Asamblea voten otra. No. Desde PSOE, Más Madrid, Podemos y Cs. Todos en piña. Han intentado censurarnos a todos los madrileños. Y esto hay que contarlo. Hay que decirlo. Y hay que saberlo.

Por eso, hoy más que nunca, hemos de tener claro que solo existen dos modelos de convivencia. Socialismo o libertad. Y los madrileños debemos elegir en las urnas. Porque ese es nuestro derecho y así lo ha acordado la presidenta. Con libertad.

#YoConAyuso.