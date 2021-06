Ayuso: «Tras los indultos, se buscará la independencia y convertir Cataluña en una república bananera»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido este lunes 21 de junio de 2021 a la intención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de aprobar los indultos a los líderes del ‘procés’. «Yo esperaba que fueran a cometer todo esto en verano, cuando estuviéramos despistados con las vacaciones y las barbacoas, pero veo que no, ya no lo ocultan».

En una entrevista con Federico Jiménez Losantos en esRadio, comentó que:

Si no tienes claro que estas personas solo quieren la independencia de Cataluña y que hay que aprovechar todos los poderes del Estado para frenarles… Este es un Gobierno que no va a ninguna parte. Se pueden aguantar otras cosas, pero esto no se soporta. Esto es el fin del sanchismo, esta traición no se va a perdonar, tiene los días contados