Una denuncia golpea a Sánchez: la lista de cargos del PSOE que ocultan millones de euros en Venezuela

“El PSOE defiende el chavismo porque sus capos tienen cientos de millones allí”, así encabeza la información remitida a Periodista Digital por Javier Marzal, que detalla en un artículo las relaciones entre el socialismo y la Venezuela de Hugo Chávez, que tienen su razón de ser en las conexiones económicas.

Por su interés, siempre respetando la presunción de inocencia, reproducimos el artículo de Marzal a continuación, donde se detallan las presuntas cuentas millonarias que se han denunciado a la Agencia Tributaria:

Hace unos días, varios medios publicaron mi artículo: “Record en Hacienda: Denuncia exitosa de más de 1.772 millones de euros”.

En la noticia se dice que esa denuncia tributaria record del 17 de agosto de 2003, firmada por Alberto Royuela Fernández y su colaborador, el periodista Juan Martínez Grasa, estaba estructurada en 15 denuncias.

Una de ellas denunciaba que los días 3 y 10 de Agosto de 2004, los defraudadores abrieron 752 depósitos bancarios con 392 millones de dólares americanos (326,6 millones de euros), en la sede de CITIBANK en Caracas y Maracaibo. Se aportaba toda la documentación de cada uno de los depósitos.

¿Quiénes son los defraudadores tributarios?

Felipe González Márquez (Presidente del Gobierno 1982-1996) y su familia (esposa Carmen Romero González y Pablo, hijo de ambos). Cada uno de ellos depositó 26.400.000US$, totalizando 79.200.000US$ (66 millones de euros).

Juan Alberto Belloch Julbe, superministro felipista y exalcalde de Zaragoza, depositó 36.000.000US$ y su hermano 12.000.000US$, totalizando 48.000.000US$ (40 millones de euros).

Pascual Maragall Mira (exalcalde de Barcelona y expresidente de la Generalidat de Cataluña), su hermano depositó 23.000.000US$ y su cuñado 24.000.000US$, totalizando 47.000.000US$ (más de 39 millones de euros).

Carlos Jiménez Villarejo (primer Fiscal Jefe Anticorrupción) y su familia: Aurora Jorquera Hernández (esposa depositó 26.400.000US$), la misma cantidad que los dos parientes de Felipe González), 9.600.000US$ Carlos y 9.600.000US$ Ana, hijos de ambos, totalizando 45.600.000US$ (38 millones de euros).

José María Mena Álvarez (ex Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que proporcionaba servicios al PSOE y al fiscal Villarejo (que fue su jefe directo) y su familia: María Julia Maiques Azcárraga (esposo) con 21.600.000US$, y María, hija de ambos, con 9.600.000US$, totalizando 31.200.000US$ (26 millones de euros).

Mariano Fernández Bermejo, Fiscal Jefe de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y ex Ministro felipista, con 24.000.000 (20 millones de euros).

Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, ex Presidente del Tribunal Constitucional, y su familia: Elisa Maseda Arango (esposa) con 24.000.000 (20 millones de euros).

Guillermo Vidal Andréu, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, denunciado por encubrir los asesinatos de Mena, y su familia: Mercedes Salleras Lluis (esposa) con 24.000.000US$ (20 millones de euros).

Gerardo María Thomas Andreu, Magistrado Presidente de la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona y su familia: Carmen Caja Lopez (esposa) con 21.000.000US$ (17,5 millones de euros).

Carlos Viver Pi-Suñer, Magistrado del Tribunal Constitucional, con 12.000.000 (10 millones de euros).

José Antonio Martín Pallín, Magistrado del Tribunal Supremo, con 12.000.000 (10 millones de euros).

Margarita Robles Fernández, actual Ministra de Defensa, con 12.000.000 (10 millones de euros).

Manuela de Madre Ortega, Vicepresidenta General del PSC-PSOE, con 9.600.000US$ (8 millones de euros).

Guillermo Castelló Guilabert, Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, con 1.200.000US$ (un millón de euros).

Ramón Gomis Masqué, Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, con 1.200.000US$ (un millón de euros).

Claudia Bayarri García, Magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona, con 1.200.000US$ (un millón de euros).

Nuria Garriga López, Magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona, con 1.200.000US$ (un millón de euros).

Ramón Macía Gómez, Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, con 1.200.000US$ (un millón de euros).

Jesús Navaroo Morales, Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, con 1.200.000US$ (un millón de euros).

Magdalena Jiménez Jiménez, jueza del Juzgado de lo Penal nº 19 de Barcelona, con 1.200.000US$ (un millón de euros).

Roser Aixandri Tarre, juez del Juzgado de Instrucción nº 26 de Barcelona, con 1.200.000US$ (un millón de euros).

Eduardo Navaroo Blasco, juez del Juzgado de Instrucción nº 32 de Barcelona, con 1.200.000US$ (un millón de euros).

Isabel Castellano Rausill, Fiscal en Barcelona, con 1.200.000US$ (un millón de euros).

Rafael García Ruiz, sargento de la Guardia Civil destinado a la Policía Judicial y lugarteniente de Mena, con 1.200.000US$ (un millón de euros).

Juan Manuel García Peña, Agente de la Policía Nacional destinado a la Policía Judicial y lugarteniente segundo de Mena, con 1.200.000US$ (un millón de euros).

¿Qué relación tenían entre sí todos estos presuntos delincuentes? ¿Por qué utilizaron los mismos testaferros? ¿Por que realizaron los depósitos en los mismos días?

La relación de los 23 últimos está bien documentada en el #ExpedienteRoyuela y todos tenían relación con el enorme negocio de Mena, en el caso de los jueces simplemente estaban en nómina de Mena.

Pero…., ¿qué relación tenían Felipe González, Juan Alberto Belloch y Pascual Maragall con ellos? Belloch tenía presuntamente su propia red de prevaricación judicial y ¿los otros dos capos?

El #ExpedienteRoyuela lo explicará porque está llamado a reescribir la historia de la democracia española y a explicar cómo ha llegado la corrupción a destruir el país (8% del PIB, superando el beneficio de las grandes empresas y las multinacionales juntas).

Javier Marzal.