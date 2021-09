Escándalo silenciado por las teles: un juez pone cerco a Ximo Puig por hacer millonario a su hermano

Lo que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana durante los 6 años que dura ya el Consell tripartito –PSPV, Compromís y Podemos– que comanda la Generalitat es absolutamente estremecedor, solo estremece más el silencio de las televisiones y otros medios nacionales con los casos de corrupción que se están produciendo en esa región.

Casos tan truculentos como las condenas al exmarido de la vicepresidenta Mónica Oltra por agredir sexualmente a menores tuteladas por la conselleria que dirige su cónyuge pasan de puntilla por los medios y otros tan escandalosos, como este del que les hablamos ahora en Periodista Digital, directamente ni se informa de ellos:

Un alto cargo del gobierno de Ximo Puig se ha sentado en el banquillo de los acusados por un presunto delito de falsedad documental por el que le piden seis años de prisión. Se trata de Rubén Trenzano, de Compromís y director general de Política Lingüística, por presuntas irregularidades en las ayudas concedidas a empresas de Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

Trenzano está acusado de faltar a la verdad al afirmar que las empresas de Francis Puig beneficiarias de una subvención en 2015 y 2016 de ayudas al valenciano -por valor de 56.825 y 23.234 euros- «presentaron la justificación de gastos realizados en el plazo establecido en las respectivas convocatorias», según ha explicado al fiscal.

Trenzano se ha escudado en los técnicos, y ha explicado que él firmaba lo que decían sus técnicos, con quienes tenía «confianza plena», y ha advertido de que se revisaron las subvenciones y no se vio nada ilegal.

El director general ha asegurado que tanto el jefe de servicio como la subdirectora comprobaron si había alguna irregularidad en las subvenciones, miraron expedientes y redactaron una respuesta, que «luego yo la firmé digitalmente», ha aseverado. «Tengo plena confianza en mi subdirectora y mis técnicos. Me dijeron que no había ninguna irregularidad y que estaba todo OK. Así que firmé tras los vistos buenos de los técnicos y del jefe de servicio», ha insistido.

Trenzano además ha negado tener o haber tenido algún tipo de relación con los hermanos de Ximo Puig: «Desconozco esas empresas. Además, según me han indicado, no son del hermano, sino que tiene participaciones», ha añadido.

Está por ver si finalmente, acorralado por la Justicia, cambia su versión y ‘canta’ otra versión que afectaría directamente a Ximo Puig, cuya Administración ha agasajado a subvenciones públicas a empresas familiares del presidente de la Generalitat Valenciana.