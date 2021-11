El PSOE-A se pone chulo y reta a Juanma Moreno a convocar elecciones «cuando quiera»

Después de 38 años años de socialismo en Andalucía, 38 años en los que se cometió el mayor latrocinio de la historia contemporánea europea, 38 años en los que año tras año, los datos macro eran una mezcla entre penosos y lamentables, 38 años en los que la inversión brillaba por su ausencia, 38 años en los que lo único que mejoró de forma evidente es el nivel de vida de los miles de sinvergüenzas que “tenían dinero pá asar una vaca”, el Gobierno del cambio, apoyado en los sustancial por VOX, ha sido capaz de dar un giro de 180º y dar la vuelta “como a un calcetín” a la gestíón pública en la Comunidad, pese a haber tenido que lidiar con la gestión de la pandemia, que ha limitado, y mucho, la posibilidad de haber ofrecido aún mejores datos que los aportados.

Una vez hecha “la machada” de hacer ver a los andaluces que existe otra forma de gobernar, que el miedo que les han metido en el cuerpo desde la izquierda y la extrema izquierda durante décadas con el mantra del “que viene la derechona..” era un cuento para seguir en la poltrona y seguir mangoneando a tutiplén, ha llegado el momento de “rematar la faena” y sacudir el cocotón definitivo a un PSOE-A venido a menos, que se ha echado en brazos de esa calamidad de presidente del Gobierno que sufrimos desde hace 3 años cuya imagen está cada día más degradada, con un candidato que no está asentado y dudo mucho que lo llegue a conseguir, y con un partido con un pasado plagado de episodios de corruptelas, putas y cocaina.

Los presupuestos 2022 son una quimera que Juanma Moreno sabe imposibles de aprobar, puesto que VOX decidió hace meses no volver a aprobarlos hasta que no se cumplieran los acuerdos anteriores, y el PSOE, pese a haber hecho la pamema estos meses sentándose a “negociar”, ganando tiempo para coronar a Espadas candidato, no quiere, ni puede aprobarlos, por lo que ha llegado el momento, sin el menor género de duda, de lanzar el órdago definitivo a la legislatura y convocar elecciones autonómicas cuanto antes.

A Espadas, en solo media semana le ha reventado el partido en varias provincias, donde, pese a empecinarse el sábado tanto él, como Sánchez en pedir unidad en las agrupaciones socialistas provinciales, la unidad ha saltado por los aires en Huelva, donde la presidenta de la Diputación Maria Eugenia Limón y el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, han oficializado la guerra interna por la Secretaría provincial, en Málaga, donde el alcalde de Ojén se enfrentará al candidato oficialista Daniel Pérez y en Almería, donde hay 3 candidaturas, donde Juan Antonio Lorenzo se enfrentará a Sonia Ferrer e Indalecio Gutiérrez, y desde todas las provincias mirando con recelo a Espadas por haber plagado de sevillanos la nueva ejecutiva socialista recién estrenada.

Todo este “fregao” socialista, “más lo que te rondaré morena” hará que el candidato no solo no despegue en los próximos meses, sino que lo más fácil es que le hará retroceder, puesto que las batallas internas, rencillas y navajazos varios, eclosionarán en breve, ya que los procesos electorales provinciales están previstos para el mes de diciembre.

Por no hablar del favor que nos haría a todos los españoles ofreciendo una derrota de dimensiones épicas del PSOE de Pedro Sánchez y sus cuates, que “pastorean” los ministerios, cargando de puestos de confianza, asesores y jefes de gabinetes “a punta pala”, pero que cada día que pasa, acercan más y más a la economía española al abismo económico y a una crisis que ríete tú de la de ZP en 2008.

Pues eso, que así se las ponían a Fernando VII en sus partidas de billar…